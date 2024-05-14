Что сделал Раиси на посту президента Ирана? 

Президент Ирана Эбрахим Раиси, погибший накануне в результате крушения вертолета, занимал свой пост менее трех лет. Во время его правления Исламская Республика предприняла ряд важных шагов во внутренней и внешней политике. Среди них – стабилизация экономики, налаживание отношений с соседними государствами, а также вступление в ШОС и БРИКС.

В воскресенье, 19 мая, на северо-западе Ирана потерпел крушение вертолет с официальными лицами Исламской Республики. В результате трагедии погибли президент Эбрахим Раиси, глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и пятничный имам города Тебриз. В общей сложности авиакатастрофа унесла жизни девяти человек.

Причиной крушения вертолета стали плохие метеусловия. В связи со случившимся в стране объявлен пятидневный траур.

Эбрахим Раиси занимал должность президента в течение нескольких лет. О том, чего удалось добиться Ирану при его правлении и о возможных изменениях в политике страны после его гибели "Вестник Кавказа" поговорил со старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН, кандидатом исторических наук Еленой Дунаевой.

Внутренняя политика

В первую очередь востоковед отметила, что время правления Раиси было очень сложным, но со своими положительными моментами.

"Несомненно, были попытки правительства разрядить экономический кризис и снизить уровень экономической напряженности. Самым главным достижением было то, что после как раз 2021 года страна вышла на положительные темпы экономического роста. В основном они, конечно, были достигнуты за счет выхода частей нефти на внешние рынки, но нельзя списывать со счетов и то, что в это время активно развивался ненефтяной экспорт. Его развитие поощрялось правительством и принесло стране определенные валютные доходы", – поведала эксперт.

Она подчеркнула, что превалировать в ненефтяном экспорте стала нефтехимическая отрасль, что стало возможным благодаря большому вниманию к ней со стороны властей.

"Иран также экспортировал продукты сельского хозяйства и пищевой промышленности, химии. Наиболее активными направлениями иранского ненефтяного экспорта стали окружающие его государства: Ирак, Афганистан, Пакистан и страны Центральной Азии", – уточнила Елена Дунаева.

В то же время она указала на то, что во время правления Раиси не очень удалось обуздать рост инфляции.

"Несмотря на то, что по некоторым показателям инфляция была снижена, в целом она остается очень высокой, а рост цен продолжается. Кроме того, продолжается падение иранского риала по отношению к доллару. Возникали, конечно, и определенные проблемы со снабжением промышленных предприятий необходимыми сырьем и комплектующими, которые обычно импортировались Ираном", – сказала востоковед.

Внешняя политика

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН акцентировала внимание на том, что при президентстве Раиси было сделано несколько важных шагов.

"Несомненно, нужно признать внешнеполитические успехи правительства Раиси. Взяв с самого начала курс на восток, страна ориентировалась на развитие отношений с Китаем, Россией и Индией. В этом плане было предпринято несколько важных шагов. Иран стал членом ШОС, присоединился на полноправной основе к зоне свободной торговли ЕАЭС, и, что очень важно, договорился о снижении преференционных тарифов. Для Ирана это очень важно, поскольку с очень небольшим количеством государств он снижает барьер таможенных тарифов, который в среднем у Исламской Республики доходит до 30%", – рассказала эксперт.

Она напомнила, что Иран также активизировал свои отношения с Пакистаном и Индией. "Пакистан и Индия находятся, скажем так, в определенном кругу интересов США, и тот факт, что правительства этих стран пошли на большие экономические договоренности с Ираном, говорит о разумности иранской политики", – объяснила Елена Дунаева.

Она добавила, что именно при Раиси Иран присоединился к БРИКС.

Чего ждать дальше?

Востоковед заметила, что после гибели президента никаких серьезных изменений в политике Ирана, особенное на внешней арене, ждать не стоит.

"Определение ориентации внешней политики – это привилегия духовного лидера и структур, которыми он непосредственно руководит, например, Высшего совета национальной безопасности. Конечно, с приходом нового президента, который должен быть определен по иранской Конституции в течение 50 дней, возможно изменение каких-то исключительно методов управления в рамках главы исполнительной власти. Но глобальных изменений в отношениях Ирана с миром и каких-то резких шагов по реформированию, допустим, общественной жизни, не предвидится", – заключила востоковед.