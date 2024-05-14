Вестник Кавказа

Причиной жесткой посадки вертолета Раиси стали метеоусловия

Причиной жесткой посадки вертолета Раиси стали метеоусловия
© Фото: иранские СМИ
Самолет президента Ирана совершил жесткую посадку, при которой погибли все находившиеся на борту из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом рассказал сегодня иранский дипломат.

Посол Ирана в Минске Алиреза Санеи раскрыл причину крушения вертолета президента Эбрахима Раиси.

По словам дипломата, жесткая посадка была связана с неблагоприятными метеоусловиями.

Обломки вертолета найдены в горах на высоте 2,5 тыс метров. Погибли все, кто находился на борту, число жертв насчитывает девять. Тела погибших опознаны, проводить генетическую экспертизу не планируется.

Похороны жертв крушения, включая президента Исламской Республики, состоятся завтра в городе Тебризе.

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