Хаменеи выразил соболезнования и объявил пятидневный траур в Иране

Духовный лидер ИРИ Хаменеи выразил соболезнования в связи с гибелью главы государства Эбрахима Раиси. Хаменеи объявил в Иране пятидневный траур.

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования по поводу гибели при крушении вертолета президента Исламской Республики, главы МИД страны и других официальных лиц, и объявил всеобщий пятидневный траур, передают иранские СМИ.

"С большой печалью и сожалением получил горькую новость о мученической смерти народного президента <...> Эбрахима Раиси и его дорогих товарищей"

– заявление Хаменеи

Вертолет разбился в горах региона Восточный Азербайджан накануне вечером, на борту находились 9 человек, включая иранского президента, все они погибли. Церемония прощания и похороны состоятся 21 мая в городе Тебриз, куда направлялся разбившийся вертолет.

"Объявляю 5-дневный траур по всей стране и выражаю соболезнования дорогому народу Ирана"

– заявление Хаменеи