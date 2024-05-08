Паводковые воды из России напитали озера на западе Казахстана

Казахстанские мелиораторы направили паводковые воды с территории России в высыхающие озера, расположенные в Западно-Казахстанской области. Получат живительную влагу также Балхаш и Каспий.

Идущие из России паводковые воды были направлены в Камыш-Самарские озера, рассказали в министерстве водных ресурсов Казахстана.

В общей сложности в озера, которые расположены в Западном Казахстане, ушло 80 млн кубометров.

Эти водоемы не получали воды ни из каких источников на протяжении последних двух десятков лет. Теперь, благодаря работам, проведенным Казводхозом, Камыш-Самарские озера пополнятся водой. Это имеет важное значение для экологической обстановки в регионе: например, именно в них берут воду мигрирующие сайгаки, а также прочие животные.

Официальный представитель ведомства добавила, что вода отправляется и в другие озера, страдающие от высыхания.

"Также продолжаются работы по отправке воды в озеро Балхаш, в Каспийское море"

– Молдир Абдуалиева

Напомним, 11 мая министерство ирригации сообщило, что река Ойыл опасно переполнилась. Было решено направить "лишнюю" воду на полив сенокосных угодий. В результате было полито 18 тыс га земель, а уровень воды в реке упал до безопасного.