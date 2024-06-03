Почти 30 млн рублей похитили на борьбе с паводками в Ингушетии

Противопаводковые мероприятия на более чем 28 млн рублей не были проведены в Ингушетии из-за хищения этих средств, рассказали в полиции.

Средства на борьбу с паводками похитили пять человек в Ингушетии, сообщили правоохранители.

Все подозреваемые задержаны. Четверо из них работают в республиканском Управлении мелиорации (Ингушмелиоводхоз), пятый – гендиректор подрядной организации, которая и должна была выполнить работы, передает "Интерфакс".

Уточняется, что все они замешаны в похищении из бюджета более 28 млн рублей, причем сделали они это в составе ОПГ. Такая сумма оценивает как особо крупный размер.

Хищение было провернуто по следующей схеме. Сумма почти в 30 млн рублей была перечислена предприятию из федерального бюджета. На них компания должна была провести на канале "Асса-Сунжа-1" работы, которые позволили бы в будущем избежать наводнений. Однако предприятие ничего не сделало, составив, несмотря на свое бездействие, бумаги, в которых отчиталось о якобы выполнении задания.

Чиновники подозреваются в мошенничестве. Все фигуранты находятся в СИЗО.