Паводки в Казахстане: контроль за строительством в водоохранной зоне ужесточат

Ряд мер, которые помогут не допустить серьезных последствий паводков в Казахстане в будущем, начал реализовать Кабмин. К ним относится ужесточение строительства в водоохранных зонах.

Водоохранным зонам будет уделяться повышенное внимание при строительстве в Казахстане, соответствующие поручения дал премьер-министр Канат Бозумбаев.

Теперь станет невозможным получение участка земли для строительства на расстоянии ближе 500 м от реки, у которой не определены водоохранные зоны.

Уже существующие в водоохранных зонах постройки должны быть снесены либо перенесены в безопасное место, этой работой поручено заниматься акиматам.

Чтобы упростить учет земельных участков в водоохранных зонах, будет запущена платформа hydro.gov.kz. На ней можно будет найти все необходимые сведения. Работа над созданием ресурса уже ведется.

Еще одно важное новшество – запуск системы Skymax, которая будет предупреждать о ранних паводках. Информация будет полезна и для жителей, и для спасателей.