Атырау готовится к пику паводков

В Атырау прогнозируется пик паводков. Он начнется через 4-5 дней.

В Казахстане, в городе Атырау, жители должны быть готовы к надвигающемуся паводку. По последним данным, пик паводков ожидается через четыре-пять дней., информирует пресс-служба вице-премьера страны.

«12 мая уровень воды в городе поднялся на 1 см, до 539 см при критическом показателе 550 см. Пик паводка в Атырау ожидается через четыре-пять дней. В этой связи вице-премьер поручил усилить дамбы в местах подмыва берегов, в частности, укрепить их геотекстилем и бетонными блоками»

– пресс-служба вице-премьера Каната Бозумбаева.

Причины паводков в Атырау

Паводки в Атырау обусловлены различными факторами, такими как сильные дожди, таяние снега, повышение уровня воды в реках и другие природные явления. Кроме того, неконтролируемая застройка речных долин и берегов способствует увеличению риска возникновения паводков.

Для минимизации ущерба от наводнения специалисты рекомендуют не терять бдительности, следить за предупреждениями и рекомендациями местных властей.