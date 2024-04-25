Власти Казахстана предоставят льготы по коммуналке для пострадавших от паводков

Жителям Казахстана, которые пострадали от весенних паводков, можно будет на некоторое время отложить коммунальные платежи за минувшие два месяца – такое решение приняло правительство страны.

Пострадавшим от весенних паводков казахстанцам можно будет не торопиться с оплатой коммунальных услуг – им предоставили отсрочку за март и апрель, сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий (КРЕМ).

Такое весьма неоднозначное решение приняло правительство страны – как полагают в некоторых общественных организациях, такая отсрочка совсем не соответствует ситуации в хозяйствах отдельных регионов, платить за коммунальные удобства в которых из-за полного их отсутствия как минимум некорректно, передает "АиФ-Казахстан".

Однако пока правительство лишь отсрочило коммунальные платежи, пообещав, что пеня по ним начисляться не будет. При этом списки пострадавших от паводков потребителей формировать поручили акиматам.

Жителям пострадавших регионов предложили самим обращаться в территориальный департамент КРЕМ по поводу отсрочки, предоставив необходимые номера телефонов соответствующих ведомств.