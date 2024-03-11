Казахстанских пенсионеров избавят от подоходного налога

Несмотря на то, что пенсионные выплаты в Казахстане облагаются подоходным налогом, в скором времени пенсионеров страны могут избавить от необходимости выплачивать его, учитывая то, что это единственный источник их существования.

Правительство Казахстана рассмотрит вопрос освобождения от подоходного налога, выплачиваемого пенсионерами страны из их пенсий, перечисляемых Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ), написал в ответе на сенатский запрос премьер-министр РК Олжас Бектенов.

"Учитывая социальную значимость вопроса, а также международную практику по вычетам и послаблениям, предлагается освобождение от уплаты ИПН пенсионных выплат из ЕНПФ (сумма потерь по ИПН - 4,1 миллиарда тенге)"

- Олжас Бектенов

Несмотря на то, что согласно Налоговому кодексу страны, пенсионные выплаты из ЕНПФ облагаются таким налогом, сейчас власти рассматривают внесение изменений в документ, который затронет только получателей пенсий, проживающих в Казахстане, отметил премьер, передает "АиФ-Казахстан".

Что касается граждан, выезжающих для проживания за границу, а также наследников их накоплений, то их выплаты продолжат облагаться ИПН. Окончательные подходы будут отражены в проекте нового Налогового кодекса, добавил Бектенов.