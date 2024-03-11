Казахстанских пенсионеров избавят от подоходного налога

Правительство Казахстана рассмотрит вопрос освобождения от подоходного налога, выплачиваемого пенсионерами страны из их пенсий, перечисляемых Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ), написал в ответе на сенатский запрос премьер-министр РК Олжас Бектенов.
"Учитывая социальную значимость вопроса, а также международную практику по вычетам и послаблениям, предлагается освобождение от уплаты ИПН пенсионных выплат из ЕНПФ (сумма потерь по ИПН - 4,1 миллиарда тенге)"
- Олжас Бектенов
Несмотря на то, что согласно Налоговому кодексу страны, пенсионные выплаты из ЕНПФ облагаются таким налогом, сейчас власти рассматривают внесение изменений в документ, который затронет только получателей пенсий, проживающих в Казахстане, отметил премьер, передает "АиФ-Казахстан".
Что касается граждан, выезжающих для проживания за границу, а также наследников их накоплений, то их выплаты продолжат облагаться ИПН. Окончательные подходы будут отражены в проекте нового Налогового кодекса, добавил Бектенов.