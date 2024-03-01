Вестник Кавказа

Налог на роскошь введут в Казахстане

Налог на роскошь введут в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минэкономики Казахстана предлагает поправки к Налоговому кодексу. Среди них - налог на роскошь. Кого коснется нововведение?

В этом году в Казахстане может начать действовать налог на роскошь.

Министерство национальной экономики Казахстана составило консультативный документ к новому Налоговому кодексу страны.

Предлагается перейти к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики; ускорить введения прогрессивного налогообложения; сократить объем налоговых льгот минимум на 20% и другие меры.

В Минэкономики республики также видят необходимость во введении налога на роскошь. Повышенные ставки налогообложения предлагается ввести в случае превышения совокупной стоимости всех объектов физлица предела 130 тыс МРП, в 2024 году это 479 960 000 тенге - около $627 тыс.

В Казахстане на физлиц зарегистрировано 490 яхт, максимальная сумма налога на яхты –190 тыс тенге или 55 МРП, ставки могут вырасти кратно. Также налог на роскошь коснется владельцев частных самолетов.

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