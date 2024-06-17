Казахстан восстановил нефтедобычу после паводков

После весенних паводков нефтедобывающая отрасль Казахстана полностью восстановилась. Добыча идет в соответствии с планом.

Казахстан пережил значительные испытания в связи с масштабными паводками в минувшую весну. Несмотря на предполагаемые риски для нефтедобывающей отрасли, производство нефти в стране продолжается в соответствии с установленными планами.

"По добыче нефти мы идем по графику - план выполнен на 99,9%. Минимальное снижение уровня добычи было связано с месторождениями, которые находились в Атырауской области"

– заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.

Отметим, что паводки, обычно вызванные таянием снегов и интенсивными осадками, могут привести к разрушению инфраструктуры и как следствие, к срыву графиков добычи. Однако благодаря своевременным и эффективным мерам по предотвращению и ликвидации последствий стихии, Казахстан смог минимизировать воздействие паводков на нефтедобывающую индустрию.

Для обеспечения непрерывности процессов нефтедобычи были введены следующие меры:

Укрепление дамб и защитных сооружений на ключевых нефтедобывающих объектах.

Мониторинг уровня воды в реках и водоемах рядом с нефтяными месторождениями.

Планирование и проведение эвакуационных работ в случае угрозы затопления.

Основные показатели

Согласно официальным отчетам, план по нефтедобыче в Казахстане был выполнен почти на 100%. Это свидетельствует о том, что предприятия страны сумели не только восстановиться после паводков, но и обеспечить стабильный уровень производства.