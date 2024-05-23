Грузия продолжает устранять последствия паводков и сильных дождей

Несколько регионов Грузии пострадали в процессе сильных дождей и паводков. Из-за непогоды в восточной части республики были подтоплены дома и магистрали, повреждены линии электропередач и газопровод.

Восточная часть Грузии с 25 мая продолжает устранять последствия обильных осадков и паводков. Несколько рек республики вышли и берегов и затопили дома и автомагистрали.

Сильнее всего пострадал регион Кахетии. Здесь из-за непогоды были повреждены линии электропередач и газопроводы, остановлено дорожное движение.

Также были затоплены улицы двух десятков сел в Квемо Картли. Сейчас специалисты продолжают восстанавливать инфраструктуру и оценивать масштабы ущерба от разгула стихии.

В некоторых населенных пунктах спасатели задействовали вертолет, чтобы эвакуировать жителей подтопленных районов.

В результате непогоды оползневые процессы начали образовываться в регионе Шида Картли.

В Тианети жители нескольких сел были отрезаны от мира. В результате аварии на линии электропередач сотни людей остались без света.

Власти регионов заявляют, что готовы предоставить всем, чей дом пострадал от стихии, временное жилье.