Из-за непогоды временно закрыли ТПП на границе Грузии и Армении

Непогода парализовала работу ТПП на грузино-армянкой границе. В настоящее водителей просят пользоваться другими ТПП на границе двух стран.

Таможенный пункт пропуска "Садахло", расположенный на границе Грузии и Армении, временно приостановил работу. Об этом сообщает Служба доходов Минфина Грузии.

В минувшие выходные уровень воды в несколько реках в Лорийской и Тавушской областях Армении повысился на несколько метров из-за сильных осадков. В результате этого оказались затоплены близлежащие участки, погибли два человека, еще двое получили ранения.

"Ввоз и вывоз товаров на таможенной границе Грузии (а также пересекающие госграницу через указанный пункт таможенного контроля физические лица) не могут быть осуществлены"

– пресс-служба ведомства

Там подчеркнули, что фуры, осуществляющие международные грузоперевозки, перенаправляют на другие ТПП на границе двух стран – "Ниноцминда" и "Гугути".

После улучшения погодных условий и завершения восстановительных работ ТПП "Садахло Мотор" и "Садало Железная дорога" возобновят работу в штатном режиме.