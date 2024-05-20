Большая вода пришла на пляжи казахстанского Конаева

Сильный ветер в тандеме с потоками воды из реки Или затопил пляжи Капшагайского водохранилища в казахстанском городе Конаеве – пока городу это не угрожает, однако спасатели готовы ликвидировать последствия прихода большой воды.

Капшагайское водохранилище на юге Казахстана переполнено – воду сюда нагнетает река Или, на берегу которой находится город Конаев (Капшагай), способствует этому сильный ветер, скорость которого достигает 24 метра в секунду, сообщили в акимате города.

Ситуация на водоеме стабильная, однако его пляжи уже затоплены, спасатели готовы к возможной чрезвычайной ситуации, передает "АиФ-Казахстан".

"В настоящее время на территории города угрозы подтопления жилых домов и объектов нет, ситуация находится под строгим контролем акимата города и городского управления по чрезвычайным ситуациям"

- акимат Конаева

Сейчас приток воды из реки Или составляет 586 кубометров в секунду, излишки воды приходится сбрасывать с Капшагайской ГЭС со скоростью 900 кубометров в секунду, добавили в городском акимате.