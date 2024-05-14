Паводковые воды в Казахстане заполнили почти все водохранилища

В Казахстане полнм ходом идет пик второй волны паводка – ему помогают и сильные дожди, продолжающиеся в большинстве регионов страны, а большинство водохранилищ страны заполнены по максимуму, а значит, воды летом хватит на все.

В Казахстане продолжается пик второй волны паводка – особенно заметен он по уровню воды в реке Урал (Жайык), которая берет начало из России – так, в городе Атырау ее уровень составляет 573 см, и это не предел, сообщила официальный представитель министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.

"Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 96%. Все они работают в штатном режиме. Вторая волна половодья в регионе продолжается"

- Молдир Абдуалиева

Под завязку наполнены два крупных водохранилища в Акмолинской области, еще два в Северо-Казахстанской области – вода в них поступает из реки Ишим (Есиль). В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 99,7%. Два крупных водохранилища Актюбинской области в среднем наполнены на 95%, в Костанайской области – на 92%, в Восточно-Казахстанской области чуть меньше - 86,6%. Запас емкости в 31,7% есть лишь в Шульбинском водохранилище в Абайской области, - добавила официальный представитель Минводы, передает Sputnik Казахстан.

Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности, подчеркнула она.

В то же время прогнозы казахстанских синоптиков остаются тревожными - дожди с грозами, градом и усилением шквалистого ветра будут практически во всех областях. В западных регионах страны прогнозируют ночные заморозки, днем на юго-западе воздух будет прогреваться до 28 градусов тепла, в северных, центральных, восточных регионах до 23 градусов тепла.