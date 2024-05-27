Вестник Кавказа

Лето на юге России и на Кавказе начнется с паводков

Лето на юге России и на Кавказе начнется с паводков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По прогнозам синоптиков, начало лета на юге России начнется с дождей, которые могут спровоцировать дождевые паводки – дожди уже идут в отдельных районах Кубани, их прогнозируют и на Северном Кавказе.

С началом лета жителям СКФО и ЮФО следует подготовиться к сезону дождевых паводков, их риски сохранятся в течение всего лета и осени, сообщает пресс-служба зампреда правительства РФ Дмитрия Патрушева.

"На Северном Кавказе и юге нашей страны в июне прогнозируется начало сезона дождевых паводков. В отдельных районах Краснодарского края ливни местами уже идут. Аналогичный прогноз есть по Карачаево-Черкессии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Учитывая местный рельеф, ситуация может развиваться стремительно. А в целом потенциальные риски будут сохраняться в течение всего летне-осеннего, то есть курортного, периода"

- Дмитрий Патрушев

Вообще ситуация с паводками в нынешнем году ситуация непростая - в большинстве из "паводковых" регионов половодье завершается, а южным регионам необходимо подготовиться к ним, передает ТАСС.

Патрушев потребовал провести превентивные мероприятия, в том числе – увеличить пропускную способность рек, капитально отремонтировать гидротехнические сооружения и провести реконструкцию систем инженерной защиты. Также поставлена задача по расчистке рек под мостами и инспекции ливневых систем.

На период паводков МЧС и органам власти поручено обеспечить нормальную и своевременную работу систем информирования населения, отметил замглавы правительства.

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