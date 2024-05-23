Жителей Чечни предупредили о сильных грозовых дождях и ветре

В Чечне объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. В течение ближайших дней в регионе будут идти ливни с градом.

В ближайшие несколько дней в Чечне ожидаются сильные грозовые дожди с градом. Об этом сказано в заявлении регионального управления МЧС.

Там отметили, что такая погода будет сопровождаться шквалистым ветром до 20-25 метров в секунду.

"На реках возможен подъем уровней воды до неблагоприятных отметок"

– пресс-служба ведомства

В связи с этим в республике объявили штормовое предупреждение

В МЧС подчеркнули, что на фоне непогоды перевели все свои силы и средства в состояние повышенной готовности.