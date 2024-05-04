Подтопленный участок Транскама открыли в Северной Осетии

В Северной Осетии восстановили автомобильное движение по участку федеральной трассы, который был подтоплен поводками в начале месяца.

Движение по "Транскавказской магистрали" было возобновлено сегодня днем после того, как перекрытый участок дороги был полностью расчищен. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального МЧС.

Уточнятся, что движение было перекрыто на участке от 24 до 29 километра.

Ранее сообщалось, что в начале июня вода в реке Ардон превысила допустимые значения и подмыла часть дороги, из-за чего движение на этом участке было перекрыто. На маршруте проводились работы по ликвидации последствий паводка.