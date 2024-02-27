Партию Mercedes контрабандой перевезли через Верхний Ларс

Контрабандные автомобили Toyota, Mercedes и Lexus были задержаны на Ставрополье местными таможенниками. В регион авто поступили из Грузии через КПП Верхний Ларс.

Партию люксовых автомобилей перехватили бдительные минераловодские таможенники. Сумма контрабанды превысила 200 млн рублей.

При осмотре партии автомобилей были выявлены серьезные нарушения. Оказалось, что перевозчик не предоставил необходимую документацию и не соблюдал установленные процедуры транзита через таможенную территорию.

«Минераловодские таможенники задержали в районе села Ульяновка (Ставропольский край) 9 новых легковых автомобилей Toyota, Mercedes и Lexus, перевозимых с нарушением»

– пресс-служба Минераловодской таможни.

В ведомстве отметили, что авто были ввезены через КПП Верхний Ларс для последующей перепродажи в Москве.

Нарушитель будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, а задержанная партия автомобилей будет конфискована.