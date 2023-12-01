Верхний Ларс сегодня: время досмотра автомобиля чуть превышает минуту

Ускорение досмотра на границе, о необходимости которого говорил президент РФ, фактически выполнено таможенниками СКФО: единственный в округе КПП Верхний Ларс на сегодня проводит процедуры даже быстрее этой планки.

Время досмотра в пункте пропуска Верхний Ларс не превышает целевого показателя, установленного президентом во время послания Федеральному Собранию, заявили в Северо-Кавказском таможенном управлении.

В ведомстве подчеркнули свою готовность к анонсированному Владимиром Путиным ускорению пограничного досмотра, пишет ТАСС.

"В настоящий момент очередей перед пунктом пропуска нет: автомобили оформляются по мере поступления и каждую минуту и 11 секунд границу пересекает по одному большегрузу"

– управление

В то же время, в ведомстве признали, что зимой работа КПП часто срывается из-за плохой погоды: так, за первые два месяца 2024 года Верхний Ларс был закрыт в общей сложности 22 дня.

Напомним, Владимир Путин накануне во время послания Федеральному собранию обратил внимание на такую проблему, как очереди из грузовиков, которые скапливаются на пунктах пропуска на границе. Глава государства заявил, что время досмотра надо сократить до 10 минут.

Верхний Ларс – состояние на сегодня

Утром МЧС Северной Осетии сообщило, что движение через КПП Верхний Ларс открыто для всех видов транспорта.