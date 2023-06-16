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Пакистан будет покупать азербайджанский газ по льготным ценам

Пакистан будет покупать азербайджанский газ по льготным ценам
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Поставки азербайджанского сжиженного природного газа в Пакистан начнутся в июле. Исламабад купит у Баку СПГ по льготным ценам на основе соглашения госнефтекомпаний двух стран.

Пакистан получит первую партию азербайджанского сжиженного природного газа в июле, сообщил премьер-министр Исламской Республики Шахбаз Шариф.

Как отметил глава пакистанского правительства, азербайджанский СПГ будет поставляться в Пакистан по льготным ценам.

Шариф подчеркнул, что импорт азербайджанского газа является важным событием для Пакистана и вторым большим достижением в удовлетворении энергопотребностей. Выше поставок СПГ из Азербайджана он поставил получение российской нефти в июне.

Стоит добавить, что покупка газа осуществляется на основе соглашения Госнефтекомпаний Азербайджана и Пакистана.

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