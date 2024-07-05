Ильхам Алиев покинул Пакистан

Завершился визит президента Азербайджана в Пакистан. На военной базе Ильхама Алиева провожали глава МВД и другие официальные лица.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев завершил свой государственный визит в Пакистан, сообщает пресс-служба главы государства.
На военной базе Исламской Республики Нур-Хан были установлены государственные флаги, а также был выстроен почетный караул.
Отмечается, что президента прибыли проводить глава пакистанского МВД Сайед Мохсин Раза Накви, а также другие официальные лица.