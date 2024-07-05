Ильхам Алиев: "Поддержка Пакистана во время Второй Карабахской войны придала нам дополнительную силу и мощь"

Вчера Ильхам Алиев в ходе визита в Исламабад встретился с премьер-министром Мухаммадом Шахбазом Шарифом, представители Азербайджана и Пакистана подписали несколько важных документов о двустороннем сотрудничестве.

По окончании переговоров Мухаммад Шахбаз Шариф заявил, что сейчас обсуждаются проекты, требующие вложения инвестиций порядка 2 млрд долларов во взаимовыгодные проекты, пообещал приехать в Баку в ноябре, а также заявил:

Пакистан всегда поддерживал вашу позицию по Карабаху, и Ваша победа – это пример торжества справедливости.

Со своей стороны, Ильхам Алиев заметил:

Мы, весь азербайджанский народ, хорошо знаем, что во времена оккупации Пакистан был одной из нескольких стран, которая всегда поддерживала нас. Однозначные заявления высокопоставленных лиц Пакистана в поддержку Азербайджана, а также их политическая поддержка справедливой позиции нашей страны во время Второй Карабахской войны – Отечественной войны, придали нам дополнительную силу и мощь.

Из-за оккупации Пакистан не установил дипломатические отношения с Арменией. Во время победных празднеств в ноябре 2020 года наши люди держали в руках флаги Азербайджана, Пакистана и Турции. Это делает наши отношения уникальными. Наши сегодняшние обсуждения с целью наполнить эти отношения практическими проектами также строились на этом фундаменте.

- Ильхам Алиев.

Он также рассказал, что в последние годы Азербайджан посещает все больше пакистанцев, поэтому сейчас обсуждается организация прямых рейсов между Баку и Исламабадом, Баку и Карачи, Баку и Лахором.

Когда пакистанцы посещают Старый город и видят караван-сарай "Мултани", то осознают многовековую историю наших взаимоотношений. Эта взаимосвязанность - наше большое достояние. Сегодняшние братские отношения между Пакистаном и Азербайджаном также строятся на этом фундаменте… Мы поддерживаем друг друга по каждому вопросу международного значения, в каждом международном учреждении... Наша однозначная поддержка по вопросу Джамму и Кашмира - это наша приверженность узам братства и международному праву.

- президент Азербайджана.

Сейчас Баку и Исламабад развивают сотрудничество в сферах энергетики, инфраструктуры, оборонной промышленности.

Кроме того, вчера были подписаны меморандумы и соглашения о

транзитной торговле

преференциальной торговле

сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов и геологии

сотрудничестве в сфере информационных технологий и телекоммуникаций

сотрудничестве в области науки и технологий

о сотрудничестве в сфере туризма

о воздушном сообщении

об установлении побратимских связей между Баку и Исламабадом

о развитии малых и средних предприятий

о культурном обмене на 2024-2029 годы

о взаимопонимании между Институтом литературы имени Низами Гянджеви Национальной Академии наук Азербайджана и Пакистанской академией литературы.

Сегодня представительная азербайджанская делегация продолжает работу в Исламабаде.