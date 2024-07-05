Ильхам Алиев: "Поддержка Пакистана во время Второй Карабахской войны придала нам дополнительную силу и мощь"

По окончании переговоров Мухаммад Шахбаз Шариф заявил, что сейчас обсуждаются проекты, требующие вложения инвестиций порядка 2 млрд долларов во взаимовыгодные проекты, пообещал приехать в Баку в ноябре, а также заявил:
Пакистан всегда поддерживал вашу позицию по Карабаху, и Ваша победа – это пример торжества справедливости.
Со своей стороны, Ильхам Алиев заметил:
Мы, весь азербайджанский народ, хорошо знаем, что во времена оккупации Пакистан был одной из нескольких стран, которая всегда поддерживала нас. Однозначные заявления высокопоставленных лиц Пакистана в поддержку Азербайджана, а также их политическая поддержка справедливой позиции нашей страны во время Второй Карабахской войны – Отечественной войны, придали нам дополнительную силу и мощь.
Из-за оккупации Пакистан не установил дипломатические отношения с Арменией. Во время победных празднеств в ноябре 2020 года наши люди держали в руках флаги Азербайджана, Пакистана и Турции. Это делает наши отношения уникальными. Наши сегодняшние обсуждения с целью наполнить эти отношения практическими проектами также строились на этом фундаменте.
- Ильхам Алиев.
Он также рассказал, что в последние годы Азербайджан посещает все больше пакистанцев, поэтому сейчас обсуждается организация прямых рейсов между Баку и Исламабадом, Баку и Карачи, Баку и Лахором.
Когда пакистанцы посещают Старый город и видят караван-сарай "Мултани", то осознают многовековую историю наших взаимоотношений. Эта взаимосвязанность - наше большое достояние. Сегодняшние братские отношения между Пакистаном и Азербайджаном также строятся на этом фундаменте… Мы поддерживаем друг друга по каждому вопросу международного значения, в каждом международном учреждении... Наша однозначная поддержка по вопросу Джамму и Кашмира - это наша приверженность узам братства и международному праву.
- президент Азербайджана.
Сейчас Баку и Исламабад развивают сотрудничество в сферах энергетики, инфраструктуры, оборонной промышленности.
Кроме того, вчера были подписаны меморандумы и соглашения о
- транзитной торговле
- преференциальной торговле
- сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов и геологии
- сотрудничестве в сфере информационных технологий и телекоммуникаций
- сотрудничестве в области науки и технологий
- о сотрудничестве в сфере туризма
- о воздушном сообщении
- об установлении побратимских связей между Баку и Исламабадом
- о развитии малых и средних предприятий
- о культурном обмене на 2024-2029 годы
- о взаимопонимании между Институтом литературы имени Низами Гянджеви Национальной Академии наук Азербайджана и Пакистанской академией литературы.
Сегодня представительная азербайджанская делегация продолжает работу в Исламабаде.