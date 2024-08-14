Вестник Кавказа

Азербайджан и Пакистан организуют бизнес-форум

Азербайджан и Пакистан организуют бизнес-форум
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Совместный бизнес-форум Азербайджана и Пакистана назначили на 17 сентября. Местом проведения выбран Баку. На нем обсудят преимущественно вопросы инвестиций между странами.

Баку и Исламабад договорились о проведении бизнес-форума. Его примет азербайджанская столица 17 сентября, рассказали пакистанские медиа.

"Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов в понедельник встретился с членом Совета по инвестициям Пакистана Абдулом Алимом Ханом, с которым обсудил вопросы двустороннего сотрудничества. Стороны также провели обмен мнениями по поводу бизнес-форума, который пройдет в Баку 16 сентября"

- СМИ Пакистана

Цель бизнес-форума – активизация деловой и инвестиционной активности между странами, а также укрепление связей в совместных проектах.

Со слов Хана, наиболее перспективные отрасли для инвестирования – информационные технологии, здравоохранение, безопасность, сельское хозяйство и многое другое.

"Турция, Азербайджан и Пакистан вместе могут сыграть значительную роль в развитии региона, для чего необходимо реализовать повестку дня взаимных инвестиций и сотрудничества"

- Абдул Алим Хан

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