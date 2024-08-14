Азербайджан и Пакистан организуют бизнес-форум

Баку и Исламабад договорились о проведении бизнес-форума. Его примет азербайджанская столица 17 сентября, рассказали пакистанские медиа.
"Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов в понедельник встретился с членом Совета по инвестициям Пакистана Абдулом Алимом Ханом, с которым обсудил вопросы двустороннего сотрудничества. Стороны также провели обмен мнениями по поводу бизнес-форума, который пройдет в Баку 16 сентября"
- СМИ Пакистана
Цель бизнес-форума – активизация деловой и инвестиционной активности между странами, а также укрепление связей в совместных проектах.
Со слов Хана, наиболее перспективные отрасли для инвестирования – информационные технологии, здравоохранение, безопасность, сельское хозяйство и многое другое.
"Турция, Азербайджан и Пакистан вместе могут сыграть значительную роль в развитии региона, для чего необходимо реализовать повестку дня взаимных инвестиций и сотрудничества"
- Абдул Алим Хан