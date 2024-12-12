8 самых опасных межгосударственных границ в мире

Переход границы между странами при наличии необходимых документов - рутинное занятие, однако в некоторых местах пересечение границы может стоить жизни. Пересечение государственных границ осложняется военными конфликтами, незаконной миграцией и контрабандой. Расскажем о 8 самых опасных границах между странами мира.

Для оценки опасности границ используется несколько факторов, таких как военное присутствие, частота стычек, исторические конфликты и текущая политическая напряженность.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Пакистан-Афганистан

Протяженность границы: 2670 км

Граница Пакистана и Афганистана остается очень опасным местом с 1949 года, когда вооруженные силы обеих стран начали перестрелки на линии Дюранда - границе, возникшей по результатам соглашения 1893 года. Граница была установлена британскими колонизаторами и афганские власти ее официально не признают. С тех пор конфликт вспыхивает время от времени, приводя к гибели не только военных, но и гражданских лиц. Например, 20 декабря 16 пакистанских солдат погибли в результате ночного рейда боевиков, а в эту пятницу начался новый виток конфликта. Большинство смертей на линии Дюранда являются следствием военного конфликта, но контрабанда и наркотрафик также остаются огромной проблемой. Через афгано-пакистанскую границу проходит Хайберский проход, территории около которого заселены племенами и членами нелегальных формирований.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бангладеш-Индия

Протяженность границы: 4096 км

Граница между Бангладеш и Индией является не только одной из самых длинных в мире, но и одной из самых опасных для незаконного пересечения благодаря сложному ландшафту. Эта граница была установлена после раздела Британской Индии в 1947 году, в результате которого были созданы отдельные государства Индия и Восточный Пакистан (ныне Бангладеш). В 1971 году произошло отделение Бангладеш от Пакистана после тяжелой войны за независимость. В среднем на границе между Бангладеш и Индией каждый год погибает 30 человек. Кроме нелегальной миграции и контрабанды товаров, скота и наркотиков, огромную проблему создают территориальные споры и наличие анклавов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Индия-Пакистан

Протяженность границы: 2912 км

Граница Индии и Пакистана - еще одна из самых опасных в мире, она очень тщательно охраняется. Ночью огни на границе настолько яркие, что их видно из космоса ночью. На границе между Индией и Пакистаном также существует Линия контроля протяженностью около 740 км, которая находится в спорном регионе Джамму и Кашмир. Раздел Британской Индии в 1947 году, который привел к формированию современных границ Индии и Пакистана, подготовил почву для территориальных споров и религиозных конфликтов. Граница между странами пересекает различные ландшафты от пустынь до гор, а пересечь границу официально можно только в селе Вагах, разделенном линией Рэдклиффа на две части. По данным некоторых источников, на границе Индии и Пакистана ежегодно погибает от 25 до 60 человек.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Южная Корея-Северная Корея

Протяженность границы: 241 км

Граница между Южной Кореей и Северной Кореей известна во всем мире как Демилитаризованная зона, разделенная Военной демаркационной линией в результате Пханмунджомского перемирия 1953 года. Зона шириной 4 км разделяет пополам Корейский полуостров. Эта граница была одной из самых опасных в мире с момента окончания Второй мировой войны в 1945 году, но стычки там происходят и теперь. Обычно насчитывается несколько десятков смертей в год, но официальные цифры недоступны.

Мексика-США

© Фото: Matthew.kowal/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Протяженность границы: 3145 км

По данным Международной организации по миграции, через границу между США и Мексикой проходит наиболее смертоносный наземный маршрут миграции. Самым опасным приграничным городом может быть Тихуана; это шестой по опасности город в мире, по данным Statista, хотя в Мексике тоже есть много опасных городов. Ежегодно при пересечении границы между США и Мексикой погибают или исчезают сотни людей. Например, в 2022 году там было зарегистрировано 686 смертей и исчезновений. Граница между Мексикой и США была установлена после мексикано-американской войны и Договора Гуадалупе-Идальго в 1848 году. В результате Мексика уступила большую часть своей северной территории США. Этот договор в значительной степени сформировал границу, которая проходит от Тихого океана до Мексиканского залива. Основными проблемами здесь остаются нелегальная миграция и наркотрафик.

© Фото: Tariq Ahmed/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Йемен-Саудовская Аравия

Протяженность границы: 1307 км

Граница между Йеменом и Саудовской Аравией была демаркирована в начале 20 века, а последние соглашения были заключены в 2000-х годах. Граница между странами проходит по засушливым и горным районам Аравийского полуострова, а отношения между Йеменом и Саудовской Аравией весьма сложны. Столкновения на границе связаны с продолжающейся гражданской войной в Йемене, начавшейся в 2014 году. Конфликт втянул в себя различных международных игроков и имел последствия для Саудовской Аравии, граничащей с Йеменом.

© Фото: Abakar B/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Нигер-Чад

Протяженность границы: 1196 км

Большая часть границы между Чадом и Нигером проходит через территории пустыни Сахара. Исторически граница находилась под влиянием кочевого народа туарегов и арабских племен, населявших регион. Основными проблемами на границе остаются нападения экстремистских группировок, в основном "Боко харам" и их ответвлений, а также влияние конфликта в соседней Ливии на региональную стабильность.

© Фото: VeRdUgO PY/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Колумбия-Панама

Протяженность границы: 339 км

Граница между Колумбией и Панамой, называемая Дарьенским пробелом, опасна по географическим причинам. Это дикая местность с болотами, тропическими лесами и крутыми горными перевалами, создающими опасные условия для людей, пересекающих эту территорию. В основном этим занимаются мигранты, планирующие попасть через Мексику в США, или редкие экстрим-туристы. В 2024 году при пересечении Дарьенского пробела погибло как минимум 55 мигрантов. Власти Панамы подозревают, что число погибших намного выше, поскольку многие тела невозможно обнаружить и извлечь из джунглей.