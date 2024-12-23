Ильхам Алиев заявил о необходимости увеличить товарооборот с Пакистаном

Необходимо увеличить товарооборот с Пакистаном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Исламабад уже предоставил Баку конкретные проекты.

Азербайджан и Пакистан должны увеличить товарооборот, заявил президент АР Ильхам Алиев в разговоре с журналистами после встречи в Баку с пакистанским премьер-министром с Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Президент Азербайджана передал, что Баку получил конкретные проекты от Пакистана несколько месяцев назад и сейчас рассматривает их.

"Поэтому сегодня мы с моим братом ставим, как мне кажется, очень амбициозную, но в то же время реалистичную цель — завершить все обсуждения в течение месяца и к началу апреля подготовить документы для подписания"

- Ильхам Алиев

Он отметил, что проекты охватывают различные сферы – энергетику, инфраструктуру и другие.

Кроме того, Ильхам Алиев заявил, что Пакистан - один из ближайших друзей и братьев Азербайджана. Об этом свидетельствует активное развитие связей между народами. Он также сообщил, что Баку уже закупил оборудование оборонной промышленности у Исламабада и очень доволен его качеством.

Премьер-министр Пакистана, в свою очередь, отметил, что будет рад принять Ильхама Алиева в своей столице и подписать соглашения на $2 млрд. Со слов политика, это станет скачком в отношениях двух стран.

"Это будет первым качественным скачком в наших торговых и инвестиционных отношениях и очень важным показателем наших братских связей"

- Мухаммад Шахбаз Шариф