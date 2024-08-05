Премьер-министр Пакистана примет участие в COP29

Пакистанский посол передал, что премьер-министр страны прилетит с визитом в Азербайджан и примет участие в COP29. Также он отметил взаимную поддержку двух стран в различных вопросах.

Пакистанский премьер-министр посетит Азербайджан в рамках приближающейся COP29, рассказал посол Исламской Республики в Баку Гасим Мохиуддин представителям СМИ.

"Пакистан всегда поддерживал Азербайджан, особенно в карабахском вопросе. Мы постараемся и дальше развивать сотрудничество между Пакистаном и Азербайджаном"

- Гасим Мохиуддин

Он также отметил, что государства находятся в активном партнерстве друг с другом в рамках не только Конференции ООН по изменению климата, но и других международных организаций.

Напоследок посол добавил, что Пакистан ценит поддержку АР по проблеме Джамму и Кашмира.

Напомним, что Конференция ООН по изменению климата (COP29) пройдет 11-22 ноября 2024 года в Баку, Азербайджан.