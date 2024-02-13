Военные Азербайджана и Пакистана обсудили сотрудничество

Накануне в министерстве обороны Азербайджана в Баку прошла встреча главы Генштаба ВС Азербайджана с делегацией ВС Пакистана – ее темой стало укрепление сотрудничества и обмен опытом армий двух стран.

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев накануне в Баку провел встречу с делегацией Минобороны Пакистана, которую возглавляет генеральный директор Объединенного штаба Вооруженных сил страны генерал-лейтенант Ахсан Гулрез, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Приветствуя гостей, начальник Генштаба ВС Азербайджана отметил, что дружеские и братские отношения между странами, а также азербайджано-пакистанские отношения и стратегическое партнерство развиваются по восходящей линии.

На встрече была особо отмечена важность совместных трехсторонних военных учений с участием Азербайджана, Пакистана и Турции с точки зрения обмена опытом между армиями, дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих.

Генерал-лейтенант Гулрез также отметил важность расширения взаимодействия в дальнейшем укреплении отношений между военнослужащими двух стран.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах развития двухстороннего военного сотрудничества и по другим актуальным вопросам.

Также пакистанская делегация, находящаяся с визитом в столице Азербайджана, почтила память сыновей Родины, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность страны, в Аллее шехидов и возложила венок к памятнику "Вечный огонь".