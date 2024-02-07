Зачем Армения возобновила обстрелы Азербайджана?

Армянские военные накануне вечером снова обстреляли азербайджанские позиции. Сегодня же азербайджанская сторона дала ответ на провокации ВС Армении. Госпогранслужба провела операцию "Возмездие", уничтожив армянский пост, с которого велся огонь.

Азербайджанская сторона ответила на совершенную накануне армянскими военными провокацию: сегодня подразделения Госпогранслужбы Азербайджана провели операцию под названием "Возмездие", рассказали в ГПС Азербайджана.

По данным ведомства, азербайджанские военные полностью уничтожили боевой пост ВС Армении у села Неркин-Анд Гафанского района: именно с него накануне велся огонь по азербайджанским позициям, в результате которого получил ранения азербайджанский пограничник.

В ГПС заявили о наличии данные о том, что личный состав этого поста понес "серьезные потери".

"На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативных условий на азербайджано-армянской условной государственной границе, отныне будет следовать ответ с более серьезными и решительными мерами. Ответственность за произошедшее полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении"

– ГПС Азербайджана

Новые обстрелы азербайджанских позиций

Накануне вечером армянские военные снова обстреляли азербайджанские позиции, сообщает Минобороны Азербайджана.

В ведомстве пояснили, что в 20:50 и в 23:40 по местному времени (19:50 мск и 22:40 мск) подразделения ВС Армении с позиций в направлении села Чинарлы Товузгалинского района обстреляли из стрелкового оружия позиции ВС Азербайджана в направлении села Коханаби Товузского района.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Минобороны Армении в связи с этой провокацией заявили об уничтожении на условной границе двух военных ВС Армении, которые пытались осуществить эту провокацию с нарушением режима прекращения огня. В ведомстве также сообщили о раненых.

Армения готовится к Мюнхенской конференции

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, перестрелка на границе была спровоцирована Ереваном в наиболее удобный для армянских властей момент – за 4 дня до Мюнхенской конференции по безопасности. "Мюнхенская конференция по безопасности не раз становилась местом встречи руководства Азербайджана и Армении, а в условиях блокады Францией других европейских площадок армяно-азербайджанского урегулирования Мюнхен и вовсе превратился в единственный город, где еврочиновники могут организовать переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна под эгидой ЕС. Пусть в неформальной обстановке, во время публичной дискуссии, без надежды на подписание юридически обязывающих документов – Шарль Мишель согласен на все, лишь бы Алиев и Пашинян еще раз встретились где-то в Евросоюзе и Брюссель мог бы заявить о своей важной роли в стабилизации Южного Кавказа", - сказал он.

© Фото: АзерТАдж. Встреча в Мюнхене 18 февраля 2023 года

"Ильхам Алиев традиционно посещает Мюнхенскую конференцию по безопасности, на днях надежду на его участие выражала генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид. В этом году он едет в Мюнхен в особом статусе победителя-миротворца, ликвидировавшего угрозу новой войны в регионе, а также в статусе переизбранного до 2031 года президента Азербайджана. Естественно, ни режим Никола Пашиняна, ни подыгрывающих Армении европейских политиков не устраивает такое явное превосходство Ильхама Алиева на переговорах – ведь азербайджанский лидер оказался со всех сторон прав, его действия привели к стабилизации Южного Кавказа не только без участия Евросоюза, но и вопреки требованиям еврочиновников о сохранении постоянного очага напряженности в Карабахском экономическом районе. С сентября на границах Азербайджана и Армении было совершенно спокойно, стороны занимались исключительно переговорами по мирному соглашению и делимитации границ", - обратил внимание Андрей Петров.

"И Пашинян, и еврочиновники заинтересованы в создании ложной повестки переговоров для торможения неудобных для них реальных тем армяно-азербайджанского урегулирования. Таков "золотой стандарт" стратегии властей Армении в контактах с Азербайджаном, применявшийся на протяжении всей истории дипломатического диалога с 1994 года, и он был еще раз применен накануне столь же стандартным путем – путем провокации перестрелки на границе. И в Ереване, и в Брюсселе прекрасно понимали, каким будет ответ Баку, и этот ответ всех устраивает, поскольку теперь Никол Пашинян приедет в Европу, чтобы жаловаться Шарлю Мишелю на напряженность на границе, а Мишель придет на встречу с Пашиняном, чтобы уверять в решимости ЕС помочь установлению мира между Азербайджаном и Арменией. И никто из них ни словом не обмолвится, что стрелять начали армянские военные, ведь главное – создать формальный повод для повторения привычной риторики. Когда риторика не соответствует реалиям, Ереван и Брюссель стараются исказить реалии", - сообщил старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Но в итоге это приведет только к обессмысливанию потенциальной встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Мюнхене и, как следствие, к утрате всякой ценности ЕС и как переговорной площадки, и как посредника в урегулировании. Еврочиновники как будто до сих пор не могут понять, что Азербайджан не станет вести диалог по ложной повестке. Если власти Армении не намерены на очередной встрече договариваться по насущным вопросам двусторонних отношений, такая встреча не нужна. Если власти Армении и посредники планируют решать свои вопросы, пусть встречаются друг с другом. Время пустых слов давно прошло, тем более прошло время спектаклей, разыгрываемых побежденным агрессором и его европейскими спонсорами друг перед другом. Провокация армянских военных на границе не создает никакой новой повестки – она только актуализирует текущую: Армения обязана подписать мирный договор с Азербайджаном, отказаться от агрессивной политики и делимитировать границу. Но будут ли Пашинян и Мишель говорить в Мюнхене о долгах Еревана?" - задал Андрей Петров в заключение риторический вопрос.