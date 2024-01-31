Вестник Кавказа
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Армянский снайпер ранил азербайджанского пограничника в Зангиланском районе

Военный в Агдаме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вооруженные силы Армении открыли огонь по Зангиланскому району Азербайджана. Ранение получил сотрудник Госпогранслужбы АР. Ведется расследование.

Армянские вооруженные силы открыли огонь по позициям погранвойск Государственной погранслужбы Азербайджана в селе Коллугышлаг Зангиланского района.

Провокация произошла 12 февраля в 13:37 по местному времени. В результате нее был ранен военнослужащий Халилзаде Парвиз Агакиши оглу. Его эвакуировали на вертолете в медучреждение.

Сейчас оперативная обстановка стабильна и находится под контролем азербайджанских подразделений. По данному факту ведется расследование.

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