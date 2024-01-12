Азербайджан и Армения возобновили диалог по границе

Сегодня на участке государственной границы Газах-Иджеван между Азербайджаном и Арменией началось заседание комиссий по делимитации азербайджано-армянской границы.

Встреча по делимитации азербайджано-армянской границы между делегациями двух соседних стран сегодня стартовала на нейтральной территории между азербайджанским Газахом и армянским Иджеваном, сообщает AzTV.

Азербайджанскую комиссию на встрече возглавляет заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, глава армянской комиссии - заместитель премьер-министра Армении Мгер Григорян.

Ожидается, что в ходе встречи Армения передаст Азербайджану карты минных полей трех районов страны.

Напомним, предыдущая встреча делегаций состоялась на азербайджано-армянской границе в Тавуше 30 ноября 2023 года.

Что мешает делимитации?

Генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что основную проблему для делимитации армяно-азербайджанской границы составляет отсутствие политической воли со стороны Еревана.

"Кроме того, мешает деструктивная деятельность европейской наблюдательной миссии, которая не помогает, а наоборот, добавляет градус взаимного недоверия между Азербайджаном и Арменией. Также влияет разница в подходах к делимитации и демаркации со стороны Баку и Еревана. Сам факт встречи носит, безусловно, позитивный характер, но просто встречаться и разговаривать можно бесконечно – с какого-то момента потребуется переходить к практическому процессу, в котором Россия по необходимости окажет консультативную, посредническую помощь, если это потребуется. Либо Азербайджан и Армения напрямую будут это делать", - сказал он.

"На 2024 год, когда может быть подписан мирный договор, мы имеем следующие задачи: начать практический процесс делимитации и демаркации границы, решить проблемы с анклавами и, самое главное, разблокировать транспортные коммуникации, включая запуск Зангезурского транспортного коридора, как это предусмотрено пунктом 9 Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Без этого рассчитывать на позитивные изменения военно-политической ситуации в регионе Южного Кавказа крайне затруднительно", - добавил Игорь Коротченко.

Главный редактор "Национальной обороны" допустил, что проблема делимитации границы из-за длительности ее практической части может остаться за рамками мирного договора. "Я полагаю, что не надо эти процессы увязывать друг с другом. Общие принципы делимитации должны быть определены, но мирный договор в любом случае будет строиться на основе пунктов, которые сформулировал в свое время президент Азербайджана Ильхам Алиев. Мне кажется, это фундаментальное соглашение, которое само по себе очень серьезно изменит положение дел в регионе", - заключил он.