Армения обязана безоговорочно вернуть Азербайджану села в Газахском районе

Все остающиеся под армянской оккупацией села должны быть возвращены Азербайджану, заявил президент АР Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам. Он также прокомментировал предложения армянской стороны по делимитации границы по конкретным картам.

Восемь азербайджанских сел остаются сегодня оккупированными Арменией, и вопрос их освобождения постоянно находится на повестке дня, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время интервью местным телеканалам.

"Этот вопрос обсуждается и в ходе моих контактов с премьер-министром Армении, в том числе я поднял этот вопрос во время беседы "на ногах" в Санкт-Петербурге. Он также находится на повестке дня комиссий по делимитации. Должен также сказать, что очередная встреча комиссий намечена на этот месяц, и там будет одна тема: вопрос делимитации этого региона, Газахско-Товузского региона"

– Ильхам Алиев

Оккупированные азербайджанские села

Президент напомнил, что среди находящихся под оккупацией сел есть анклавные и неанклавные, и неанклавные четыре села Армения обязана безоговорочно вернуть Азербайджану.

"Что касается анклавных сел – на территории Азербайджана находится одно анклавное армянское село, – то необходимо создать отдельную экспертную группу и обсудить это. Мы считаем, что все анклавы должны быть возвращены. На дорогах, ведущих в эти анклавы, должны быть созданы условия, в анклавах следует разместить людей, которые там проживали. То есть наша позиция такова"

– Ильхам Алиев

Глава государства пояснил, что позицию Еревана в Баку понять не могут: армянская сторона заявляет о необходимости зеркального отвода сторон, однако встает вопрос – куда именно нужно отходить. Президент рассказал, что этот вопрос ему задавали еще в мае 2021 года, после определенного уточнения на границе, во время телефонного звонка.

"Я спросил, куда вернуться? Отвечают, туда, откуда пришли. Говорю, мы пришли из Баку, вернуться в Баку? Мы 30 лет не были там, если эта была граница, то Армении следовало признать ее в качестве границы, установить пограничные указатели. Но она ведь не признавала эту границу. Считала, что ее граница находится в Агдаме. Так что мы пришли туда из Баку, мы не были там. Поэтому куда вернуться? Скажите, куда вернуться, и мы вернемся. Но мой вопрос остался без ответа"

– Ильхам Алиев

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Именно поэтому, подчеркнул глава государства, Азербайджан не намерен никуда возвращаться и отходить от позиций как на май 2021 года, так и на сентябрь прошлого года, поскольку именно такая граница должна быть установлена.

"Однако наша дислокация, которая сегодня оспаривается Арменией, не охватывает ни одного населенного пункта. На позициях, высотах, где мы стоим, никто никогда не жил. Армения же сегодня продолжает оккупацию наших сел, и это невыносимо. Еще раз хочу отметить и считаю, что в ходе предстоящей в конце этого месяца встречи комиссий в данный вопрос будет внесена ясность"

– Ильхам Алиев

Карты для проведения делимитации

В интервью президент также рассказал, почему Ереван настаивает на проведении делимитации по конкретным картам – сначала 1975-го, потом 1970 года, или даже 1970-х или 1990-х годов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава государства напомнил, что на протяжении ХХ века азербайджанские земли постепенно передавались Армении.

"В 1918 году, через день после создания Азербайджанской Демократической Республики, город Иреван, к сожалению, был передан Армении. Хотя никаких оснований для этого не было. Это – древний азербайджанский город. Азербайджанский народ веками жил там, стирающийся сегодня исторический облик Иревана подтверждает наличие многовекового азербайджанского архитектурного наследия. То есть это было большим историческим преступлением, и это было началом

– Ильхам Алиев

Затем, указал президент, в ноябре 1920 года, советское правительство отдало значительную часть Западного Зангезура Армении. Глава государства обратил внимание на то, что на карте Азербайджанской Демократической Республики весь Зангезур, а не только восточный или западный, – это территория Азербайджана.

"Подобные подарки в виде территорий продолжались годами. Последний такой подарок был сделан в мае 1969 года. До этого наши земли по частям передавались Армении, и площадь, составлявшая почти 100 тыс кв км, – я имею в виду территорию Азербайджанской Демократической Республики – сократилась до 86,6 тыс кв км. После избрания Гейдара Алиева в июле 1969 года руководителем подобные подарки, этот процесс прекратился"

– Ильхам Алиев

Соответственно, констатировал президент, в этом и заключается причина стремления Еревана использовать для делимитации карты 1970-х годов, хотя никаких методологических или политических мотивов для этого нет. Потому что если брать политические основания, то точкой отсчета должен стать период создания АДР или период советизации. Если опираться на хронологию, то имеет смысл взять карты начала ХХ века и ориентироваться на них.

"То есть вы откладываете в сторону карты 1960-х, 1950-х, 1940-х годов и хотите сослаться именно на 1970-е годы. Именно потому, что наши исторические земли уже были переданы им. Поэтому мы решительно возразили и возражаем против этого. Наша позиция очень справедлива и логична. Необходимо взять за основу либо политическую методологию, либо хронологию, или же нам не следует в целом строить свою работу на основе какой-то карты. Создана комиссия. Для активизации ее работы должны быть созданы экспертные группы. Пусть обойдут эти места пядь за пядью, установят эту границу, потому что сегодня наша граница носит условный характер"

– Ильхам Алиев

Что будет делать Армения?

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, власти Армении могли бы уже сегодня вывести войска из четырех сел в Газахском районе Азербайджана, однако не делают этого на протяжении четырех лет, поскольку надеются выторговать за них какие-либо уступки со стороны Баку.

"Как сказал сегодня в беседе с Report председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, у руководства Армении попросту нет опыта ведения нормальных переговоров. С одной стороны, команда Пашиняна или не осознает реалии, или надеется, что с помощью какой-то внешней помощи сможет их игнорировать. С другой стороны, Ереван привык нарушать любые договоренности, соглашения и даже официальные договора, как только его перестают к этому принуждать. В итоге получается, что, если не давить на армянские власти постоянно, они немедленно расслабляются и прекращают какую-либо работу. В частности мы видим это по вопросу сел в Газахском районе, где нет никого, кроме армянских военных, – у Армении нет ни малейшей причины их удерживать, и все-таки они по-прежнему не возвращены", - сообщил он.

"Эти села были захвачены во время Карабахской войны без какой-либо связи с сепаратистским проектом в Карабахе, просто в ходе боев на границе. В них не проводилось незаконное заселение, они стоят разрушенными и опустошенными. Вывод армянских войск из них никак не влияет на расстановку сил на том участке армяно-азербайджанской границы. По сути, если Ереван заберет оттуда своих военных, в Армении этого никто и не заметит. Но Никол Пашинян и прочие продолжают упорствовать, поскольку считают села в Газахском районе переговорным активом. То есть ситуация упирается исключительно в нежелание Еревана договариваться – это всеобъемлющее нежелание, которое проявляется и в вопросах делимитации. Тут остается только продолжать давить на Пашиняна, если Баку предпочитает решить проблему дипломатическим путем", - подчеркнул Андрей Петров.

"Стоит ожидать, что точно так же власти Армении будут вести себя и по вопросу принципов делимитации границы, делая, как говорится, один шаг вперед и два шага назад. Вместо кардинального решения о методе выбора карт они будут настаивать на делимитации по какой-то конкретной карте – естественно, той, что покажется Еревану наиболее территориально выгодной. Поскольку по озвученной Ильхамом Алиевым причине (в течение 50 лет земли Азербайджана постепенно передавались Армянской ССР) Баку не примет определение границ по какой-то одной, тем более поздней карте, режима Пашиняна постарается завести в тупик и этот процесс. Конечно, никакой пользы Армении такая тактика не принесет, добросовестная работа по всем оставшимся послевоенным вопросам соответствует национальным интересам республики. Осталось только заставить Ереван осознать это", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".