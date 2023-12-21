Каким будет мирный договор между Азербайджаном и Арменией?

Ильхам Алиев заявил, что мирный договор должен состоять из 5-10 страниц, а не из 5-10 томов. Он подчеркнул, что Карабах – внутреннее дело Азербайджана, а мирный договор должен быть соглашением между двумя государствами.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью местным СМИ рассказал, как должен выглядеть мирный договор. Он напомнил, что после завершения Карабахской войны был создан вакуум, и никто не знал, что за этим последует, поскольку сложилась уникальная ситуация.

"И тогда именно азербайджанская сторона предложила: для заполнения этого вакуума, наверное, должен быть мирный договор. В любом случае должны начаться переговоры. Затем мы оформили известные пять принципов, на основе которых фактически и начались переговоры"

- Ильхам Алиев

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан с первого дня был против того, чтобы принципы дополнялись темой, связанной с Карабахом, в то время как Ереван и некоторые другие страны попытались включить этот вопрос в данную повестку.

Ильхам Алиев заявил, что Карабах – внутреннее дело Азербайджана, а будущее мирное соглашение должно быть договором между странами. Он также отметил, что соглашение должно состоять из 5-10 страниц, а не из 5-10 томов, в которое необходимо включить принципы международного права.

При этом, добавил президент, проводимые некоторое время переговоры не особо обнадеживали, так как Ереван и стоящие за ним государства хотели включить в принципы мирного договора вопрос статуса Карабаха.

"Считаю, что уже спустя некоторое время реальная ситуация, предпринятые нами шаги и наша позиция, в том числе указание адреса, по которому я отправил статус, в определенной степени привели к изменению их позиции, и уже как Армения, так и ее покровители пытались включить туда не вопросы статуса, а вопросы «прав и безопасности проживающих в Карабахе армян"

- Ильхам Алиев

Глава государства напомнил, что Баку в свою очередь поднимал вопрос закрепления прав и безопасности азербайджанцев, которые были изгнаны из Армении. Он уточнил, что все должно быть взаимно, и здесь аргументация противоположной стороны была крайне нелогичной.

"Нам говорили, что те были изгнаны 30 лет назад, а эти находятся здесь. То есть они не обладают равными правами. Хотя фактически это был расистский подход. То есть наша позиция оставалась неизменной: либо данный вопрос не будет отражен в мирном договоре, либо будут отражены права и безопасность обоих народов. Именно в этом и заключалась основная причина того, что переговоры проходили столь неэффективно"

- Ильхам Алиев

Президент заявил, что после сентябрьских событий образовалась новая ситуация, поскольку тема с Карабахом и карабахскими армянами уже исключена, и реальные условия для подписания мирного соглашения появились после антитеррористических мероприятий Азербайджана. Кроме того, он считает, что в настоящее время необходима активная работа над текстом.

Глава государства также рассказал о том, что Армения хочет иметь гарантов мирного соглашения. Он подчеркнул, что в этом нет никакой необходимости, поскольку договор подпишут два суверенных государства. Алиев заявил, что Азербайджан не против помощи третьей стороны, но в данном случае никакие гаранты не нужны.

Однако, добавил президент, помощь не должна быть принудительной. Помимо этого, он выступил против геополитического соперничества, так как сегодня некоторые страны соревнуются за право провести переговоры у себя. Алиев отметил, что не хочет видеть превращение отношений Баку и Еревана в геополитическое противостояние.

"Это – вопрос между нашими двумя странами, мы сами и должны решить его. Если придем к договоренности, то будет подписан мирный договор. Если не придем, значит, переговоры либо будут продолжены, либо остановлены. Оба варианта возможны"

- Ильхам Алиев

Преимущества прямого диалога

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" поддержал стремление Баку вести прямой диалог с Ереваном по мирному договору и всем остальным вопросам.

"Это на сегодняшний день максимально эффективная система переговоров. Ереван все время пытается втащить в переговорный процесс страны, максимально далеко находящиеся от Южного Кавказа и не имеющие никакого отношения к региональной ситуации. А это никоим образом не помогает в разрешении оставшихся вопросов в отношениях Азербайджана и Армении. Вместо того, чтобы соглашаться на желание Еревана вести переговоры в присутствии то европейцев, то американцев, разумнее сесть вдвоем и обо всем договориться. Тогда переговорам как минимум ничто не будет мешать", - сказал он.

"И площадки для встреч тоже должны быть региональными. Удобнее организовывать переговорные раунды в ближнем для Баку и Еревана зарубежье. Вполне логично использовать Тбилиси, Анкару и сходные варианты – куда логичнее, чем летать в Вашингтон. Действительно, нужно добиться заключения мирного договора независимо от давления той или иной внешней силы, и потому вопрос должен решаться на двусторонней основе. Вдвоем договориться будет проще, без дополнительных участников и исходящих от них дополнительных условий", - добавил Дмитрий Солонников.

Что будет без мирного договора?

Политолог также обратил внимание на завершающую фразу Ильхама Алиева о том, что Баку и Ереван могут не договориться по мирному договору и прекратить диалог. "Без мирного договора целый ряд государств живут достаточно долго, даже имеют экономические отношения. Это не всегда преграда, заводящая ситуацию в абсолютный тупик. К примеру, без мирного договора достаточно долго развивались позитивные отношения между Россией и Японией – де-юре мира не было, а торговля и взаимные инвестиции были. С другой стороны, у Индии и Пакистана, также не имеющих мирного договора, ситуация намного сложнее", - отметил он.

"Однако, если говорить о развитии Южного Кавказа, то мирный договор Азербайджана и Армении принесет пользу всему региону. Это должен быть проект, направленный на расширение сотрудничества между всеми региональными государствами. В таком виде он поспособствовал бы созданию привлекательного инвестиционного климата и долгосрочных совместных проектов в регионе. То есть мирный договор имеет смысл рассматривать не только в рамках отношений двух стран, но в более широком региональном контексте", - заключил Дмитрий Солонников.