Армения накажет виновных в ранении азербайджанского пограничника

Армения расследует совершенный сегодня армянскими солдатами обстрел азербайджанских позиций. Предварительно в Ереване заявили, что огонь был открыт беспричинно и в нарушение приказа. Виновные будут наказаны.

Минобороны Армении расследует совершенную армянскими военными на границе провокацию, в результате которой был ранен военнослужащий ВС Азербайджана. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

В нем говорится, что ведется расследование по поводу информации о том, что военные ВС Армении начали стрелять по позициям азербайджанских пограничников.

В связи с этим в армянском МО напомнили, что существуют письменные приказы командования, четко определяющие ситуации, в которых военный, проанализировав происходящее либо может, либо обязан открыть огонь.

"По предварительной информации, 12 февраля на данном участке такой ситуации не было. В случае подтверждения этого обстоятельства виновные в нарушении приказа будут привлечены к ответственности"

– Минобороны Армении

Ранение азербайджанского пограничника

Сегодня днем армянские военные открыли огонь по позициям азербайджанских пограничников в Зангиланском районе. В результате был ранен азербайджанский военнослужащий, он госпитализирован. В Азербайджане возбуждено уголовное дело.