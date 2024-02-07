Ранение азербайджанского пограничника: открыто уголовное дело

В Азербайджане открыто уголовное дело по факту ранения солдата Госпогранслужбы АР. Он пострадал от действий армянского снайпера.

Уголовное дело возбуждено Губадлинской военной прокуратурой по факту ранения, которое получил азербайджанский военный, говорится в сообщении Военной прокуратуры АР.

Из него следует, что военный N-ской части Госпогранслужбы АР, солдат Парвиз Халилзаде был ранен из огнестрельного оружия. Огонь был открыт с армянской стороны.

"Было отмечено, что на основании поступившей информации сотрудниками Губадлинской военной прокуратуры были взяты показания, совместно с сотрудниками Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры были приняты необходимые меры, проведен осмотр места происшествия и выполнены другие действия"

– ведомство

Уголовное дело возбуждено по статье 29,120.2.12-й УК АР, по факту попытки умышленного убийства, совершенной на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды. Правоохранители произвели опрос свидетели. Назначены все необходимые экспертизы, реализованы требущиеся следственные действия.

Ранее сегодня стало известно, что ВС Армении днем обстреляли позиции погранвойск Госпогранслужбы АР. Инцидент произошел в Зангиланском районе. События имели место в 13:37 по местному времени (12:37 мск). Раненый был доставлен на вертолете в больницу.

Карты минных полей

Новые формуляры минных полей, созданных Арменией и находящихся сейчас на освобожденных территориях Азербайджана, в частности, в Кельбаджарском районе, не могут принести никакой пользы, так как сведения в них отличаются от реального расположения мин, сообщили в ANAMA.

В агентстве напомнили, что такими же бесполезными оказались и карты, которые передавались Азербайджану ранее – они касались Агдамского, Физулинского, Джебраильского и Зангиланского районов.

Информация о минных полях на ряде азербайджанских территорий до сих пор скрывается Ереваном, подчеркнули в ANAMA.