Отдых в ОАЭ в Рамадан - памятка туристу

Как вести себя туристу в ОАЭ в Рамадан? Когда Рамадан в 2024 году? Что можно и что нельзя делать отдыхающим в Эмиратах в священный для мусульман месяц?

Рамадан традиционно приходится на весну, для туристов весна - один из самых предпочтительных сезонов для отдыха в ОАЭ. Как провести отпуск в Дубае или других эмиратах в период месяца Рамадан?

У мусульман всего мира начался священный месяц Рамадан, с 11 марта по 9 апреля верующие держат пост. В Рамадан нельзя ни пить, ни есть от рассвета и до заката.

Ограничения для туристов

Иностранные туристы в ОАЭ не обязаны держать пост, однако им в течение ближайшего месяца также нельзя есть, пить или жевать жвачку в общественных местах. Также туристам рекомендуется воздержать от курения, мусульмане отказываются от табакокурения в светлое время суток в Рамадан.

На время Рамадана все кафе закрывают веранды в дневное время, но открывают по вечерам. В меню заведений появляются специальные предложения - ифтар, это трапеза, которая совершается после заката. Ифтар можно заказывать как мусульманам, так и всем желающим, в меню обычно традиционные блюда арабской кухни, халяльная пища.

В Дубае ежедневно на закате в Рамадан в 2024 году будут давать пушечные залпы, возвещающие о том, что часы поста окончены. На закате верующие совершают молитву, а затем разговляются, поэтому в закатный час туристы могут столкнуться со сложностями при вызове такси, заказе еды с курьером или другой доставкой.

В Абу-Даби на время Рамадана вводится «сухой» закон, продажа алкоголя прекращается, не подают его и в ресторанах. В других эмиратах в Рамадан спиртное в заведениях общепита могут либо убрать из меню, либо подавать только с 19.00.

Банки в Рамадан в ОАЭ закрываются в обед, многие компании и госслужащие переходят на четырехдневную рабочую неделю с коротким рабочим днем.

Какие еще ограничения действуют в Рамадан для туристов в ОАЭ? В Рамадан туристы должны одеваться более скромно и следить за проявлениями личных чувств на публике. Не стоит танцевать, громко слушать музыку или кричать.

Плюсы отдыха в ОАЭ в Рамадан

У отдыха во время Рамадана в ОАЭ есть плюсы:

не слишком жаркая погода и теплое море;

специальные предложения в кафе и ресторанах в рамках ифтара;

акции, скидки и лотереи в магазинах;

фейерверки в Дубае - в 22.00 в разных локациях;

некоторые туристические места продлевают часы работы - например Global Village, в 2024 году в Рамадан он работает до двух часов ночи.

Пляжи в Рамадан работают в обычном режиме, в том числе круглосуточные пляжи в Дубае.