Ураза байрам 2024: фестиваль WANDI Bazar Eid прошел в Москве

Фестиваль, посвященный празднику Ураза байрам, прошел в Москве на площади у Мемориальной мечети в рамках Шатра Рамадана. WANDI Bazar Eid Festival на Поклонной горе могли посетить не только мусульмане.

Празднование Ураза байрам 2024 продолжается в Москве.

В субботу и воскресенье 13-14 апреля на площади у Мемориальной мечети прошел фестиваль WANDI Bazar Eid Festival, приуроченный к Ид аль-Фитр.

В празднике приняли участие не только мусульмане: мероприятие подготовлено для самой широкой аудитории.

На фестивале были зоны маркета, где можно было купить одежду, косметику, аксессуары и многое другое, фуд-корт с блюдами национальных кухонь мира, фотоинсталляция, площадка для самых маленьких гостей. Разработана и культурная программа – квест и аукцион.

Организаторы праздника – WANDI Group и Духовное управление мусульман Москвы. Фестиваль принимает Шатер Рамадана.