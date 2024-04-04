Вестник Кавказа

Ураза байрам 2024: фестиваль WANDI Bazar Eid прошел в Москве

"Вестник Кавказа"
Фестиваль, посвященный празднику Ураза байрам, прошел в Москве на площади у Мемориальной мечети в рамках Шатра Рамадана. WANDI Bazar Eid Festival на Поклонной горе могли посетить не только мусульмане.

Празднование Ураза байрам 2024 продолжается в Москве.

В субботу и воскресенье 13-14 апреля на площади у Мемориальной мечети прошел фестиваль WANDI Bazar Eid Festival, приуроченный к Ид аль-Фитр.

В празднике приняли участие не только мусульмане: мероприятие подготовлено для самой широкой аудитории.

На фестивале были зоны маркета, где можно было купить одежду, косметику, аксессуары и многое другое, фуд-корт с блюдами национальных кухонь мира, фотоинсталляция, площадка для самых маленьких гостей. Разработана и культурная программа – квест и аукцион.

Организаторы праздника – WANDI Group и Духовное управление мусульман Москвы. Фестиваль принимает Шатер Рамадана.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
Фестиваль WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль WANDI Bazar Eid Festival
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
1435 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Мусульманский календарь 2024: какой сейчас год и месяц в исламе?

Мусульманский календарь 2024: какой сейчас год и месяц в исламе?

Президенты Турции и Ирана обменялись поздравлениями

Президенты Турции и Ирана обменялись поздравлениями

Ураза байрам 2024: как прошла праздничная молитва в Москве

Ураза байрам 2024: как прошла праздничная молитва в Москве

Мусульман России поздравил Владимир Путин

Мусульман России поздравил Владимир Путин

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы