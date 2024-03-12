Ураза байрам 2024: как поздравить и как отмечают Ид аль-Фитр на Северном Кавказе?

Праздник Ураза-байрам знаменует завершение священного месяца поста Рамадан. Когда и как празднуют Ид аль-Фитр в 2024 году, как поздравить с Праздником разговения? Расскажем о праздничном намазе, закят уль-фитр и традициях праздника на Северном Кавказе.

Ураза-байрам – один из главных праздников в Исламском мире, который знаменует окончание священного месяца Рамадан. Ид аль-Фитр входит в число самых любимых праздников и на Северном Кавказе.

Когда Ураза байрам 2024?

Мусульманский праздник Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) в 2024 году будет отмечаться 10 апреля, сразу после окончания месяца Рамадан. Согласно лунному календарю, начало празднования выпадет на вечер 9 апреля, а конец – на 10 апреля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В некоторых республиках Северного Кавказа в связи с праздником уже установили выходные дни. Так, власти Чечни объявили выходными дни с 9 по 11 апреля. Жители Дагестана будут праздновать Ураза-байрам с 10 по 12 апреля. Столько же дней будут отмечать праздник и жители Ингушетии.

Ураза-байрам – что это?

Праздник Ид аль-Фитр – один из главных праздников всех последователей ислама. Он знаменует окончание священного месяца Рамадан, в ходе которого верующие держали пост. В течение 30 дней мусульмане отказывались от пищи и питья днем.

В праздник снимаются все ограничения, которые действовали в Рамадан, пост в этот день соблюдать запрещено. На Ураза-байрам принято накрывать столы с различными блюдами и сладостями, поздравлять своих родных и близких.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Через 70 дней после Уразы мусульмане отпразднуют Курбан-байрам, который в 2024 году будет отмечаться 16 июня.

Как поздравить с Ид аль-Фитр?

Верующие в день Праздника разговения поздравляют друг друга фразой "Ид мубарак!", что переводится на русский язык как "С праздником" или "Желаю благословенного праздника", с добавлением еще одной фразы – "Такаббаля Аллаху мина уа минкум", что означает "Да примет Всевышний от Вас и от нас". Ну, а далее всегда идут самые приятные личные пожелания.

Выходные в Праздник разговения

В праздник Ураза-байрам нельзя работать или заниматься домашними делами. Праздничный день объявлен нерабочим, и его следует посвятить встречам с родными и близкими людьми.

В странах Исламского мира Праздник разговения объявляется выходным днем, власти этих государств дают один или несколько дней для того, чтобы верующие отметили Ураза-байрам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кав © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России праздник Ид аль-Фитр официально объявлен нерабочим днем в республиках Северного Кавказа, Адыгее, Крыму, Башкортостане и Татарстане. Вводятся обычно и дополнительные выходные дни. Уже известно, что в этом году жители Чечни в честь праздника будут отдыхать с 9 по 11 апреля, а дагестанцы – с 10 по 12 апреля.

Праздничный намаз на Ураза байрам

Рано утром верующие совершают праздничный намаз, который проводится во всех мечетях. Желающих настолько много (на намаз могут собраться десятки и даже сотни тысяч человек), что, как правило, не всем хватает места внутри здания. Поэтому территорию вокруг мечети оборудуют специальными площадками для поклонения.

Праздничная молитва совершается через 30-40 минут после восхода солнца (точное время ее обычно объявляется примерно за день до праздника), однако верующие собираются заранее, чтобы послушать чтение Корана и праздничную проповедь.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Важно помнить, что перед праздничным намазом верующий должен выплатить милостыню в пользу бедных и нуждающихся – закят уль-фитр. Это делается для того, чтобы Праздник разговения пришел и в их дом.

Как празднуют Ид аль-Фитр на Северном Кавказе – традиции

Приверженцы ислама готовятся к Празднику разговения заранее: убираются в доме и готовят блюда, которые будут поданы к праздничному столу. Помимо этого, верующие совершают полное омовение и надевают новую одежду.

Ураза-байрам – это праздник, который принято отмечать в кругу родных и близких. Поэтому мусульмане в этот день спешат поздравить своих друзей, родственников, коллег по работе, соседей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Встречать гостей принято большим щедрым столом с праздничными блюдами. Верующие отдают предпочтение традиционным блюдам, так что обычно все зависит от национальной кухни. Тем не менее, Ураза-байрам не обходится без мясных блюд, жаркого, долмы или голубцов, плова, национальных пирогов и салатов.

Из сладостей, помимо конфет и тортов, на столе можно увидеть и национальную выпечку – чак-чак, пахлаву, щербет, халву. Из напитков предлагаются соки, морсы, чай, кофе: потребление алкоголя в Уразу, как и в любое другое время, – в исламе большой грех.

В гости на праздник не принято ходить с пустыми руками, равно как и встречать гостей. Поэтому мусульмане заранее запасются подарками, которые вручат родным и близким уже в праздничный день.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще одна из приятных традиций праздника Ураза-байрам – угощение детей сладостями. Мальчики и девочки просыпаются рано утром и в хорошем настроении бегают по соседям, поздравляя их с праздником. Взамен дети получают подарки, которые собирают в большой пакет: шоколадки, конфеты, вафли, бисквиты, печенья, чипсы, носки и орехи.