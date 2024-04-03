Мусульман России призвали быть бдительными во время Ураза-байрам

Мусульманам России следует соблюдать бдительность во время празднования Ид аль-Фитр. Ураза-байрам в 2024 году наступит в среду 10 апреля.

Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ обратилось к верующим накануне праздника Ураза-байрам.

"Касательно мер безопасности, безусловно, с учетом и последних событий мы призываем всех наших верующих быть бдительными, ни в коем случае не поддаваться ни на какие провокации"

– замглавы ДУМ РФ муфтий Рушан Аббясов

О бдительности мусульманам напомнили в связи с недавним терактом в "Крокус сити холле", жертвами которого стали более 140 человек. На праздничный намаз утром 10 апреля в мечетях соберутся тысячи людей.

"Мы просим наших верующих, которые хотят прийти помолиться, не приходить с какими-то большими вещами, большими сумками, рюкзаками, потому что будут досмотры"

– муфтий

Аббясов принял участие в видеоконференции Москва-Абуджа-Фес-Бейрут по случаю окончания месяца Рамадан. Он отметил, что волонтеры ДУМ будут оказывать помощь правоохранителям в Москве и Подмосковье, которые будут дежурить на площадках для молитв.