Ураза-байрам 2024: во сколько праздничная молитва в Москве?

ДУМ РФ опубликовал время, когда в мечетях российской столицы начнется праздничный намаз на Ураза байрам 2024. Ранее сообщалось, что молитвы в день праздника могут посетить до полумиллиона верующих.

Праздничный намаз начнется на Ид аль-Фитр 2024 (Праздник разговения) начнется в Москве в 7 часов утра, рассказали в ДУМ России.

"Праздничная молитва в день Ид аль-Фитр – Ураза-байрама – 10 апреля 2024 года в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы начнется в 7:00 утра"

– ДУМ

Кроме того, в управлении сообщили, что в Москве будет открыта еще одна площадка для молитвы на Праздник разговения. Ее создадут в районе Печатники. Намаз пройдет в Центре технических видов спорта, который находится на Проектируемом проезде. Важно, что на этой площадке молитва начнется на полчаса позже – в 7:30 мск.

Праздничную проповедь на Ураза байрам прочитает муфтий Равиль Гайнутдин. Она состоится в Соборной мечети. Трансляцию проповеди можно будет посмотреть на канале Россия 1, однако там она начнется чуть позже – в 9:00. Трансляция в прямом эфире будет доступна онлайн, уже с 7:00 утра, на сайте ДУМ.

Что за праздник Ураза байрам?

Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр, – праздник у мусульман, который знаменует окончание месяца поста Рамадан. Он отмечается сразу после завершения Рамадана, в первый день месяца Шавваль. В 2024 году Ураза байрам приходится на 10 апреля, но праздновать его начнут с вечера 9 апреля, после захода солнца, когда начинается новый день по мусульманскому календарю.