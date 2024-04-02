Вестник Кавказа

В мероприятиях на Ураза-байрам в Москве примут участие до 500 тыс мусульман

В мероприятиях на Ураза-байрам в Москве примут участие до 500 тыс мусульман
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ураза-байрам в Москве пройдет в обычном режиме. В праздничной молитве могут принять участие почти полмиллиона мусульман.

Замглавы Духовного управления мусульман России Ильдар Аляутдинов опроверг информацию о том, что праздничный намаз по случаю Ураза-байрам пройдет в Москве в онлайн-формате.

Он заявил, что Праздник разговения в российской столице будет отмечаться в обычном формате, а новость про онлайн-режим, добавил Аляутдинов, является фейком.

По словам зампреда ДУМ РФ, московские власти ожидают почти 500 тыс мусульман на подготовленных для совершения праздничной молитвы площадках. Верующих призвали соблюдать порядок, действовать согласно указаниям полиции и волонтеров.

Кроме того, он подчеркнул, что для верующих, которые по тем или иным причинам, не смогут принять участие в праздничных мероприятиях очно, смогут наблюдать за прямыми трансляциями.

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