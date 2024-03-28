Вестник Кавказа

В Москве намаз в честь Ураза-байрам проведут на шести площадках

Открытие Московской Соборной мечети
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Праздничный намаз на Ураза-байрам в Москве состоится на шести площадках. Мероприятие не будет проходить исключительно в онлайн формате. Также намаз в мечетях проведут в Подмосковье.

Москва и Московская область встретят праздник Ураза-байрам как в онлайн, так и в традиционном офлайн формате, пишет РИА Новости.

В Москве праздничный намаз запланирован на шести площадках, в том числе в Соборной мечети, в области - на 46 площадках. Кроме того, намаз в честь праздника Ураза-байрам 2024 будет транслироваться онлайн, информирует департамент нацполитики города Москвы.

В 2024 году Рамадан завершится 9 апреля, Ураза-байрам будут отмечать 10 апреля. Праздничный намаз совершают ранним утром, коллективная молитва проводится в мечетях.

Ураза-байрам один из важнейших праздников в исламе, в некоторых регионах России по случаю праздника, также известного как Ид аль-Фитр, объявлено несколько выходных дней.

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