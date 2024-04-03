Вестник Кавказа

Праздник Рамазан отмечают в Азербайджане

Праздник Рамазан отмечают в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане отмечается праздник разговения - Рамазан. Поздравление опубликовано на странице Мехрибан Алиевой. В Азербайджане объявлены нерабочими дни с 10 по 14 апреля включительно.

Праздник Рамазан или Ид аль-Фитр наступил сегодня в Азербайджане. С важным для мусульман праздником поздравила Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

"Искренне поздравляю азербайджанский народ и мусульман мира с завершением священного месяца Рамазан, просветляющего сердца и мысли людей, призывающего их к благим поступкам! В эти благословенные праздничные дни выражаю солидарность со всеми вашими добрыми намерениями. Да услышит Великий Аллах ваши молитвы и примет ваш пост! С праздником Рамазан!"

– Мехрибан Алиева

Праздник наступает по окончании поста в месяц Рамазан, который в этом году начался 11 марта. Сегодня мусульмане проводят праздничный намаз. В Азербайджане время молитвы зависит от мечети - в 08.00 или в 09.00.

В праздник Рамазан в Азербайджане в 2024 году рекомендуется выплачивать "Закят аль-фитр" в размере 5-10 манатов. По случаю праздника в стране объявлены выходные дни, отдых продлится с 10 по 14 апреля.

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