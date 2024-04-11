Вестник Кавказа

Белые дни в исламе 2024: что это такое, хадисы, как держать пост?

Мурад Устаров
Полумесяц
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пост в белые дни в исламе – это один из желательных постов. Он длится 3 дня каждого лунного месяца. Расскажем, что такое белые дни, какие хадисы, как держать пост 3 дня и когда белые дни в каждом месяце 2024 года.

Белые дни в исламе – время для поста, который относится к числу желательных (а не обязательных) и является Сунной. Пост в белые дни не так широко распространен в исламе, как другие добровольные посты.

Белые дни в исламе – что это означает? 

Белые дни месяца в исламе называются «белыми» из-за нахождения луны в фазе полнолуния. Она в эти дни светит в полную силу и дает максимальное количество света. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Белые дни – это 13, 14 и 15 дни каждого месяца лунного мусульманского календаря. 

Хадисы о посте 3 дней

Пророк Мухаммед говорил о важности соблюдения поста в белые дни и рекомендовал в это время держать уразу своим сподвижникам. Так, в хадисе посланника Аллаха от имама ан-Насаи сказано, что пост в течение трех дней равносилен посту в течение целого года. 

«Аллах непременно удалит от Огня на семьдесят лет пути лицо любого Своего раба, который один день постился на пути Аллаха» 

– пророк Мухаммед (от имама Муслима) 

Как держать пост в белые дни? 

Трехдневный пост в белые дни не отличается от постов в месяцы Рамадан и Шавваль. Мусульманину нельзя употреблять пищу и жидкость от рассвета до заката. Кроме того, запрещены половые контакты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Разговение в эти дни совершается после захода солнца, а период воздержания начинается с его восхода. 

Белые дни в исламе в 2024 году 

В этом году белые дни выпадают на следующие дни григорианского календаря: 

  • Январь – 25, 26, 27 января (белые дни месяца Раджаб); 
  • Февраль – 23, 24, 25 февраля (белые дни месяца Шаабан); 
  • Март – 23, 24, 25 марта (белые дни месяца Рамадан); 
  • Апрель – 22, 23, 24 апреля (белые дни месяца Шавваль); 
  • Май – 21, 22, 23 мая (белые дни месяца Зу-ль-Када); 
  • Июнь – 19, 20, 21 июня (белые дни месяца Зу-ль-Хиджа); 
  • Июль – 19, 20, 21 июля (белые дни месяца Мухаррам); 
  • Август – 17, 18, 19 августа (белые дни месяца Сафар); 
  • Сентябрь – 16, 17, 18 сентября (белые дни месяца Раби аль-Авваль); 
  • Октябрь – 16, 17, 18 октября (белые дни месяца Раби ас-Сани); 
  • Ноябрь – 15, 16, 17 ноября (белые дни месяца Джумад аль-Уля); 
  • Декабрь – 14, 15, 16 декабря (белые дни месяца Джумад ас-Сани).
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