Белые дни в исламе 2024: что это такое, хадисы, как держать пост?

Пост в белые дни в исламе – это один из желательных постов. Он длится 3 дня каждого лунного месяца. Расскажем, что такое белые дни, какие хадисы, как держать пост 3 дня и когда белые дни в каждом месяце 2024 года.

Белые дни в исламе – время для поста, который относится к числу желательных (а не обязательных) и является Сунной. Пост в белые дни не так широко распространен в исламе, как другие добровольные посты.

Белые дни в исламе – что это означает?

Белые дни месяца в исламе называются «белыми» из-за нахождения луны в фазе полнолуния. Она в эти дни светит в полную силу и дает максимальное количество света.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Белые дни – это 13, 14 и 15 дни каждого месяца лунного мусульманского календаря.

Хадисы о посте 3 дней

Пророк Мухаммед говорил о важности соблюдения поста в белые дни и рекомендовал в это время держать уразу своим сподвижникам. Так, в хадисе посланника Аллаха от имама ан-Насаи сказано, что пост в течение трех дней равносилен посту в течение целого года.

«Аллах непременно удалит от Огня на семьдесят лет пути лицо любого Своего раба, который один день постился на пути Аллаха»

– пророк Мухаммед (от имама Муслима)

Как держать пост в белые дни?

Трехдневный пост в белые дни не отличается от постов в месяцы Рамадан и Шавваль. Мусульманину нельзя употреблять пищу и жидкость от рассвета до заката. Кроме того, запрещены половые контакты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Разговение в эти дни совершается после захода солнца, а период воздержания начинается с его восхода.

Белые дни в исламе в 2024 году

В этом году белые дни выпадают на следующие дни григорианского календаря:

Январь – 25, 26, 27 января (белые дни месяца Раджаб);

Февраль – 23, 24, 25 февраля (белые дни месяца Шаабан);

Март – 23, 24, 25 марта (белые дни месяца Рамадан);

Апрель – 22, 23, 24 апреля (белые дни месяца Шавваль);

Май – 21, 22, 23 мая (белые дни месяца Зу-ль-Када);

Июнь – 19, 20, 21 июня (белые дни месяца Зу-ль-Хиджа);

Июль – 19, 20, 21 июля (белые дни месяца Мухаррам);

Август – 17, 18, 19 августа (белые дни месяца Сафар);

Сентябрь – 16, 17, 18 сентября (белые дни месяца Раби аль-Авваль);

Октябрь – 16, 17, 18 октября (белые дни месяца Раби ас-Сани);

Ноябрь – 15, 16, 17 ноября (белые дни месяца Джумад аль-Уля);

Декабрь – 14, 15, 16 декабря (белые дни месяца Джумад ас-Сани).