Белые дни в исламе 2024: что это такое, хадисы, как держать пост?

Белые дни в исламе – время для поста, который относится к числу желательных (а не обязательных) и является Сунной. Пост в белые дни не так широко распространен в исламе, как другие добровольные посты.
Белые дни в исламе – что это означает?
Белые дни месяца в исламе называются «белыми» из-за нахождения луны в фазе полнолуния. Она в эти дни светит в полную силу и дает максимальное количество света.
Белые дни – это 13, 14 и 15 дни каждого месяца лунного мусульманского календаря.
Хадисы о посте 3 дней
Пророк Мухаммед говорил о важности соблюдения поста в белые дни и рекомендовал в это время держать уразу своим сподвижникам. Так, в хадисе посланника Аллаха от имама ан-Насаи сказано, что пост в течение трех дней равносилен посту в течение целого года.
«Аллах непременно удалит от Огня на семьдесят лет пути лицо любого Своего раба, который один день постился на пути Аллаха»
– пророк Мухаммед (от имама Муслима)
Как держать пост в белые дни?
Трехдневный пост в белые дни не отличается от постов в месяцы Рамадан и Шавваль. Мусульманину нельзя употреблять пищу и жидкость от рассвета до заката. Кроме того, запрещены половые контакты.
Разговение в эти дни совершается после захода солнца, а период воздержания начинается с его восхода.
Белые дни в исламе в 2024 году
В этом году белые дни выпадают на следующие дни григорианского календаря:
- Январь – 25, 26, 27 января (белые дни месяца Раджаб);
- Февраль – 23, 24, 25 февраля (белые дни месяца Шаабан);
- Март – 23, 24, 25 марта (белые дни месяца Рамадан);
- Апрель – 22, 23, 24 апреля (белые дни месяца Шавваль);
- Май – 21, 22, 23 мая (белые дни месяца Зу-ль-Када);
- Июнь – 19, 20, 21 июня (белые дни месяца Зу-ль-Хиджа);
- Июль – 19, 20, 21 июля (белые дни месяца Мухаррам);
- Август – 17, 18, 19 августа (белые дни месяца Сафар);
- Сентябрь – 16, 17, 18 сентября (белые дни месяца Раби аль-Авваль);
- Октябрь – 16, 17, 18 октября (белые дни месяца Раби ас-Сани);
- Ноябрь – 15, 16, 17 ноября (белые дни месяца Джумад аль-Уля);
- Декабрь – 14, 15, 16 декабря (белые дни месяца Джумад ас-Сани).