Опасные нитраты нашли в дынях в Москве

Опубликовано: 11:15, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Роспотребнадзор изъял из продажи в Москве 300 кг дынь, в них был обнаружен высокий уровень нитратов. Проблем с арбузами за сезон не выявлено.

Бахчевые в Москве с начала сезона регулярно проходят проверки, специалисты столичного Роспотребнадзора обнаружили на прилавках нитратные дыни.

Ягоды проверяют на нитраты, пестициды, соли тяжелых металлов, на соответствие радиологическим и микробиологическим нормам. Все проверенные арбузы этим летом оказались безопасными.

«Отмечалось превышение содержания нитратов в образцах дынь «Далматин», «Торпеда», «Колхозница», «Гуляби», «Дыня сезонная». По фактам выявления в обороте бахчевых культур (дыни), не отвечающих обязательным требованиям, управлением были приняты меры <...> снято с реализации 293 кг дынь, не отвечающих нормативам»

– Роспотребнадзор

Арбузно-дынный сезон традиционно захватывает начало осени. Кроме того, неповрежденные ягоды хорошо хранятся.