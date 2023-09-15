Опасные нитраты нашли в дынях в Москве

Бахчевые в Москве с начала сезона регулярно проходят проверки, специалисты столичного Роспотребнадзора обнаружили на прилавках нитратные дыни.
Ягоды проверяют на нитраты, пестициды, соли тяжелых металлов, на соответствие радиологическим и микробиологическим нормам. Все проверенные арбузы этим летом оказались безопасными.
«Отмечалось превышение содержания нитратов в образцах дынь «Далматин», «Торпеда», «Колхозница», «Гуляби», «Дыня сезонная». По фактам выявления в обороте бахчевых культур (дыни), не отвечающих обязательным требованиям, управлением были приняты меры <...> снято с реализации 293 кг дынь, не отвечающих нормативам»
– Роспотребнадзор
Арбузно-дынный сезон традиционно захватывает начало осени. Кроме того, неповрежденные ягоды хорошо хранятся.