Вестник Кавказа

Разлив мазута: морская вода в Краснодарском крае не прошла санпроверку

Разлив мазута: морская вода в Краснодарском крае не прошла санпроверку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пробы воды, взятые из Черного моря в Краснодарском крае, не соответствуют санитарным нормам. Заявление сделали в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор по Краснодарскому краю регулярно проводит проверки проб воды и воздуха после крушения двух танкеров в море и разлива мазута. Сейчас морская вода не соответствует нормам.

"По результатам лабораторных исследований ранее отобранных проб, полученных на 24 декабря, выявлены пробы морской воды, несоответствующие санитарно-химическим показателям"

– сообщение

В управлении ведомства добавили, что питьевая вода и воздух в регионе соответствуют саннормам. Пробы берутся специалистами на ежедневной основе.

Работы по устранению загрязнений нефтепродуктами на Кубани могут занят месяц - штормы могут приносить на берег новые порции мазута.

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