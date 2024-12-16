Разлив мазута: морская вода в Краснодарском крае не прошла санпроверку

Пробы воды, взятые из Черного моря в Краснодарском крае, не соответствуют санитарным нормам. Заявление сделали в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор по Краснодарскому краю регулярно проводит проверки проб воды и воздуха после крушения двух танкеров в море и разлива мазута. Сейчас морская вода не соответствует нормам.

"По результатам лабораторных исследований ранее отобранных проб, полученных на 24 декабря, выявлены пробы морской воды, несоответствующие санитарно-химическим показателям"

– сообщение

В управлении ведомства добавили, что питьевая вода и воздух в регионе соответствуют саннормам. Пробы берутся специалистами на ежедневной основе.

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