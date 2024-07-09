Обвиняемым в беспорядках в аэропорту Махачкалы грозит 10 лет колонии

Ближайшие 10 лет группа обвиняемых в беспорядках в махачкалинском аэропорту может провести в колонии. На этом настаивает сторона гособвинения.

В пятницу, 19 июля, состоялось заседание Армавирского городского суда по делу пятерых жителей Дагестана, которые обвиняются в беспорядках в махачкалинском аэропорту. Об этом сказано в заявлении Генпрокуратуры России.

"В ходе расследования установлено, что 29 октября 2023 года данные граждане в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества"

– пресс-служба ведомства

Отмечается, что участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта на сумму, превышающую 24 млн рублей. Их действия также привели к массовым задержкам и отменам регулярных рейсов.

Сторона гособвинения настаивает на том, что фигурантов дела следует лишить свободы на срок от 7 до 10 лет.

"В ходе прений сторон гособвинитель предложил назначить подсудимым наказания в виде лишения свободы на сроки от 7 до 10 лет"

– Генпрокуратура РФ

Напомним, в конце октября прошлого года несколько тысяч человек собрались около аэропорта Махачкалы и попытались устроить беспорядки из-за того, что в столице Дагестана совершил посадку самолет, выполнявший рейс Тель-Авив – Махачкала. Протестующие скандировали лозунги в поддержку палестинцев на фоне событий в секторе Газа, а затем прорвались в здание воздушной гавани и стали сами досматривать прибывших пассажиров.