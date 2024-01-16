Вестник Кавказа

Очередной суд по делу о беспорядках в махачкалинском аэропорту стартовал на Ставрополье

Очередной суд по делу о беспорядках в махачкалинском аэропорту стартовал на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье начали рассматривать еще одно дело о беспорядках, которые произошли в Махачкале прошлой осенью. Фигурантами дела стали четыре человека.

В Ставропольском крае началось рассмотрение еще одного уголовного дела о беспорядках, произошедших в аэропорту Махачкалы почти год назад. Об этом информирует 11 октября региональная прокуратура.

На этот раз фигурантами стали четверо жителей Дагестана.

"На скамье подсудимых – Марат Рабаданов, Раджаб Раджабов, Магомед Рамазанов, Заурбег Халиков"

– пресс-служба ведомства

Напомним, в конце октября прошлого года группа людей ворвалась в аэропорт дагестанской столицы и устроила беспорядки, пытаясь найти пассажиров самолета, прилетевшего из Израиля. В ходе тех событий воздушной гавани был причинен ущерб на сумму более 24 млн рублей. Пострадали несколько десятков правоохранителей.

В августе нынешнего года Армавирский городской приговорил пятерых участников беспорядков к колонии общего режима на срок от 6 до 9 лет. Еще три суда по делу о беспорядках стартовали в прошлом и этом месяце в районных судах Ставрополья. Фигурантами по этим делам проходят почти 20 жителей Дагестана.

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