Вестник Кавказа

Еще 8 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы судят на Ставрополье

Еще 8 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы судят на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье начался суд на 8 фигурантами дела о беспорядках в Махачкале. Они произошли в аэропорту столице Дагестана прошлой осенью.

В Ставропольском крае началось рассмотрение уголовного дела о беспорядках в махачкалинском аэропорту. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Фигурантами по этому делу проходят 8 человек.

"На скамье подсудимых - Сайпутдин Рашидов, Шарапутдин Абдусаламов, Герей Джамалутдинов, Хусейин Халибеков, Хангиши Исрапилов, Наврузали Шихмагомедов, Зайналбек Каирбеков, Сайпудин Сайпудинов"

– пресс-служба прокуратуры

Каждого из них обвиняют сразу по нескольким статьям.

Напомним, массовые беспорядки произошли в махачкалинском аэропорту прошлой осенью. Причиной стал прибывший туда рейс с гражданами Израиля. В ходе беспорядков пострадали около 30 человек, имуществу аэропорту причинен ущерб на сумму более 24 млн рублей.

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