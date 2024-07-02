Аэропорты Юга России сейчас: новые ограничения на полеты

Аэропорты Юга России
Географически Юг России охватывает два округа: Южный и Северо-Кавказский. В Южный федеральный округ России входят восемь субъектов Российской Федерации, и на части из них аэропорты закрыты по соображениям безопасности. На сегодняшний день не работают аэропорты:
- Краснодарского края: Краснодар, Анапа, Геленджик
- Ростовской области: аэропорт Платов
- Республики Крым: Симферополь.
Аэропорты Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей по состоянию на июль 2024 года работают в штатном режиме.
Аэропорт Астрахани закрыт или нет?
Аэропорт Астрахань сегодня был закрыт в течение почти пяти часов в связи с атакой БПЛА и необходимостью обеспечить безопасность пассажиров, а также воздушных средств. Аналогичная ситуация произошла и в аэропорту Волгограда. Задержка рейсов в аэропортах как Астрахани, так и Волгограда составила от 3 до 12 часов. Информации о том, что аэропорты заминированы, не поступало. Сегодня и аэропорт Астрахань, и аэропорт Волгоград работают, тем не менее мониторить ситуацию пассажирам будет не лишним.
До какого числа закрыты аэропорты Юга России?
Аэропорты Юга России, как и нескольких городов Центрального федерального округа, были закрыты 24 февраля 2022 года с началом спецоперации на Украине из-за потенциальных сложностей с обеспечением воздушной безопасности. На сегодняшний день из 11 закрытых аэропортов ЮФО и ЦФО был открыт только один - в Элисте. Остальные аэропорты по-прежнему не действуют и информации о том, когда их работа будет возобновлена, нет.
Какие аэропорты Юга России работают?
Из аэропортов Южного федерального округа по состоянию на июль 2024 года работают следующие аэропорты:
- Международный аэропорт Астрахань в Астраханской области
- Международный аэропорт Элиста в Калмыкии
- Международный аэропорт Сочи в Краснодарском крае
- Международный аэропорт Волгоград в Волгоградской области
Аэропорты Юга России, расположенные в Северо-Кавказском федеральном округе работают все:
- Международный аэропорт Минеральные Воды - Ставропольский Край
- Международный аэропорт Нальчик - Кабардино-Балкария
- Международный аэропорт Владикавказ - Северная Осетия
- Международный аэропорт Магас - Республика Ингушетия
- Международный аэропорт Грозный - Чеченская Республика
- Международный аэропорт Махачкала - Дагестан
- Международный аэропорт Ставрополь - Ставропольский край
Какие еще аэропорты не работают в России?
Помимо части аэропортов географического Юга России также не работают пять аэропортов Центрального федерального округа:
- Международный аэропорт Брянск - в Брянской области
- Международный аэропорт Белгород - в Белгородской области
- Международный аэропорт Воронеж - в Воронежской области
- Международный аэропорт Курск - в Курской области
- Международный аэропорт Липецк - в Липецкой области.