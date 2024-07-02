Аэропорты Юга России сейчас: новые ограничения на полеты

Сегодня международные аэропорты Астрахань и Волгоград временно прекратили работу в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Их работа уже восстановлена. Тем не менее часть аэропортов Юга России по-прежнему остаются закрытыми. О том, какие аэропорты работают, а какие нет, и почему - рассказываем в этом материале.

Аэропорты Юга России

Географически Юг России охватывает два округа: Южный и Северо-Кавказский. В Южный федеральный округ России входят восемь субъектов Российской Федерации, и на части из них аэропорты закрыты по соображениям безопасности. На сегодняшний день не работают аэропорты:

Краснодарского края: Краснодар, Анапа, Геленджик

Ростовской области: аэропорт Платов

Республики Крым: Симферополь.

Аэропорты Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей по состоянию на июль 2024 года работают в штатном режиме.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аэропорт Астрахани закрыт или нет?

Аэропорт Астрахань сегодня был закрыт в течение почти пяти часов в связи с атакой БПЛА и необходимостью обеспечить безопасность пассажиров, а также воздушных средств. Аналогичная ситуация произошла и в аэропорту Волгограда. Задержка рейсов в аэропортах как Астрахани, так и Волгограда составила от 3 до 12 часов. Информации о том, что аэропорты заминированы, не поступало. Сегодня и аэропорт Астрахань, и аэропорт Волгоград работают, тем не менее мониторить ситуацию пассажирам будет не лишним.

До какого числа закрыты аэропорты Юга России?

Аэропорты Юга России, как и нескольких городов Центрального федерального округа, были закрыты 24 февраля 2022 года с началом спецоперации на Украине из-за потенциальных сложностей с обеспечением воздушной безопасности. На сегодняшний день из 11 закрытых аэропортов ЮФО и ЦФО был открыт только один - в Элисте. Остальные аэропорты по-прежнему не действуют и информации о том, когда их работа будет возобновлена, нет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие аэропорты Юга России работают?

Из аэропортов Южного федерального округа по состоянию на июль 2024 года работают следующие аэропорты:

Международный аэропорт Астрахань в Астраханской области Международный аэропорт Элиста в Калмыкии Международный аэропорт Сочи в Краснодарском крае Международный аэропорт Волгоград в Волгоградской области

Аэропорты Юга России, расположенные в Северо-Кавказском федеральном округе работают все:

Международный аэропорт Минеральные Воды - Ставропольский Край Международный аэропорт Нальчик - Кабардино-Балкария Международный аэропорт Владикавказ - Северная Осетия Международный аэропорт Магас - Республика Ингушетия Международный аэропорт Грозный - Чеченская Республика Международный аэропорт Махачкала - Дагестан Международный аэропорт Ставрополь - Ставропольский край

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие еще аэропорты не работают в России?

Помимо части аэропортов географического Юга России также не работают пять аэропортов Центрального федерального округа:

Международный аэропорт Брянск - в Брянской области Международный аэропорт Белгород - в Белгородской области Международный аэропорт Воронеж - в Воронежской области Международный аэропорт Курск - в Курской области Международный аэропорт Липецк - в Липецкой области.